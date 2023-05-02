«На улице ливень, у нас — Венеция» 3 2.05.2023, 18:29

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В Самохваловичах тонут участки.

Этот участок в Самохваловичах вполне может стать героем популярного мема: «Мама, поехали в Венецию». — «У нас есть своя Венеция, дома». Ведь после каждого солидного ливня (и уж тем более после схода снега) аккуратные сотки превращаются в «заливной край». Да такой, что входную дверь страшно открыть — как бы не затопило коридор. Но так было отнюдь не всегда. Об изменениях в «микроклимате» отдельного участка Onlíner рассказал Антон.

Была труба, да засыпана

— Теща живет на Набережной, 12 почти всю жизнь. Здесь же выросла моя жена. Несмотря на то, что дом и участок находятся в низине, проблем у них никогда не было: вода обходила их стороной, не затапливая огород. Однако несколько лет назад все изменилось: территорию начало страшно затапливать, — вводит в курс дела молодой человек.

И не поверить ему невозможно: приехав в Самохваловичи в середине марта, когда на полях вокруг начал таять снег, мы обнаружили вместо участка настоящее озеро — без резиновых сапог (в идеале рыбацких) на двор лучше не высовываться.

— Я стал разбираться, что случилось, ведь не может это произойти просто так. Поговорил с другими жителями и выяснил, что раньше на противоположной от нашего дома стороне была проложена специальная канава, которая уводила воду в сторону от жилых построек. Шла эта канава, сформированная из бетонных желобов, между двумя домами по хозпроезду. И прекрасно справлялась со своей задачей — вода уходила на полянку, а дальше в реку. Но несколько лет назад один из новых соседей присоединил к своему участку этот хозпроезд, а канаву разобрал. Собственно, после этого проблемы и начались, — описывает ситуацию Антон.

Слова минчанина несложно проверить. Вот так на кадастровой карте страны выглядит этот участок: между домами № 1 и № 5 есть хозпроезд шириной метра полтора. А так — в реальности: глухой забор, разрозненные фрагменты желоба перед и за ним. Похоже, что молодой человек не ошибается.

— Это же Самохваловичи, а не какой-то мегаполис: все на виду. И сотрудники сельсовета здесь регулярно бывают, но какие-либо меры приняты так и не были. Естественно, теща обращалась к местным властям — и устно, и письменно. Ответы приходили, но в таком духе, что сейчас денег нет — как только выделят, все исправим. Так может, не ждать того момента, когда можно все поменять глобально, а хотя бы вернуть на место канаву, которая годами спасала людей от затопления? Несколько человек с лопатами «пробили» бы трубу, да и соседа надо обязать восстановить желоба.

С соседом, кстати, мы пытались говорить, но без толку: «Мой участок, что хочу, то и делаю». Причем скандал он закатил даже тогда, когда я попытался откопать трубу перед его забором (она засыпана со стороны улицы).

Жители низинной части Самохваловичей жалуются, что из-за масштабных затоплений у них портятся фундаменты, нередко стоит вода в коридоре, а также внепланово приходится откачивать канализацию. А если беда выпадает на праздники, то помощи вообще можно ждать долго. Сказывается стихия и на состоянии дороги.

— Понимаете, три-четыре дня дождей (не обязательно проливных), и у нас уже стоит вода. О каком огороде можно говорить? Да и деревья через одно болеют. За ремонт тоже не возьмешься, потому что не знаешь, когда «приплывет» в следующий раз. У нас просто вымерший участок, — сетует молодой человек.

Чтобы понять, что происходит на улице Набережной, мы обратились за комментарием в Самохваловичский сельский исполнительный комитет. Долгое время пытались дозвониться, но безуспешно. На помощь пришел официальный запрос. И вот что выяснилось: сельисполком знает о затоплениях, которые случаются в период сильных ливней и половодья, однако местная власть не в праве выступать заказчиком выполнения работ по водоотведению и не имеет в бюджете статьи расходов на данные цели. Поэтому обращается за помощью в Минский райисполком.

«В 2022 году состоялся комиссионный выезд на ул. Набережную представителей сельисполкома и ГП „Минрайгорремавтодор“, балансодержателя улицы. По результатам выезда установлено, что на улице Набережной требуется заменить трубу под дорожным полотном и обеспечить далее движение воды по канавам вдоль дороги с последующим протеканием ее через хозяйственный проезд и далее в реку.

Данные виды работ, с учетом проходящих инженерных коммуникаций по улице, могут производиться только после выполнения проектно-изыскательских работ. Проектно-изыскательские работы до настоящего времени не проводились, так как финансирование в 2022 и 2023 году на данный объект в бюджете Минского района предусмотрено не было.

По вопросу самовольного занятия земельного участка будет проводиться проверка.

И в случае выявления данного факта виновные лица должны будут освободить участок, а также будут привлечены к административной ответственности согласно КоАП РБ», — пояснили в сельисполкоме.

С видом на «реку»

Есть на карте Самохваловичского сельского исполнительного комитета и другая мокрая точка. Это деревня Василевщина.

— Наша деревня находится всего в 15 километрах от МКАД. Участок мы купили в 2016 году на аукционе за немалые деньги, а теперь вот страдаем: сход снега, ливни — и у нас просто река. Оказалось, что через нашу улицу и участок бежит вообще вся вода, — рассказывает Людмила, живущая на ул. Урожайной, 25а.

— Третий год мы боремся, но ничего не меняется. Поначалу нам говорили, что проблема может быть в нас самих, мол, своим благоустройством перекрыли «пути отхода» для воды. Но мы все исправили. Да и по большому счету наш водоотвод ничего не решает при таком потоке воды, который просто смывает дорогу.

Тут нужен нормальный инженерный подход или хотя бы толковые канавы. Они, кстати, раньше были, но после того, как в деревню провели газ, их засыпали и не восстановили. В 2021 году, после моих многочисленных обращений, канавы немного прочистили. Сами же мы ничего делать с канавами на нашей стороне не можем, так как рядом проложен газ, — переживает девушка.

В сельисполкоме так видят будущее этой территории: «Самохваловичский сельисполком также неоднократно информировал вышестоящую организацию о необходимости проведения работ технического характера по водоотведению данной территории. В 2022 году ГП „Минрайгорремавтодор“, балансодержателем улицы, система канав вдоль дороги была прочищена, однако эти работы не позволили избежать подтопления домовладений. В настоящее время требуется проведение проектно-изыскательских работ.

По информации Минского райисполкома, проектно-изыскательские работы будут выполнены в 2023 году. Далее будет решаться вопрос о финансировании объекта».

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