«Руководство» Запорожской АЭС пытается сбежать со станции 2.05.2023, 18:31

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Боятся контрнаступления украинских военных.

Псевдоуправляющие Запорожской АЭС хотят массово уйти в «отпуск». Они боятся контрнаступления украинских военных.

Об этом сообщает «Энергоатом» в Telegram.

По информации компании, попытки так называемого «руководства» ЗАЭС сбежать со станции не завершаются успехом, поскольку из-за критической нехватки персонала им не разрешают уходить в «отпуск».

Но, при этом, главный коллаборант станции Юрий Черничук с 1 мая уже выехал из Энергодара в Крым, добавляют в «Энергоатоме».

«Предатели подыскивают себе пути для эвакуации, ведь понимают, что ВСУ уже близко, так что времени на бегство осталось совсем немного. Отсюда и горячка», - объясняют в «Энергоатоме».

Коллаборанты также хотят найти себе замену и пытаются принудить атомников ЗАЭС, чтобы они согласились исполнять их обязанности.

«Еще раз призываем мужественных работников Запорожской станции и дальше не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособиями агрессора и не разрушать собственное будущее», - отмечают в компании.

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