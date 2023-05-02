Российской пропаганде поручили подготовить население к угрозе поражения от Украины 3 2.05.2023, 18:43

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Кремль выдал новые инструкции пропагандистам в преддверии контрнаступления ВСУ.

Согласно методичке, госСМИ не должны обнадеживать россиян, рассказывая о якобы неготовности ВСУ, пишет «Медуза» со ссылкой на источники в администрации президента.

Напротив, от пропагандистов требуют «не занижать ожидания» по поводу анонсированного контрнаступления, а также сделать акцент на том, что страны НАТО поставляют Украине вооружение и всячески ее поддерживают.

По словам источников, в АП рассчитывают, что при таком подходе населению будет легче принять возможное поражение России. Если Украина отвоюет какие-то территории, россиянам объяснят, что это произошло, благодаря «огромным усилиям Запада», которые он «сосредоточил на фронте».

При этом в Кремле уверены, что успехи ВСУ будут «скромными». В связи с этим пропагандисты обязаны подчеркнуть разницу между затраченными средствами и итоговым результатом, отметив, что российская армия, в целом, «справилась».

Если же контрнаступление будет неудачным, то гражданам расскажут, что «армия умело отразила превосходящую по мощности атаку», и цена этой победы сильно вырастет, добавляют источники. Сценарий тотального поражения России, когда она потеряет все или многое, в методичке не рассматривается.

Украина находится «на финишной прямой» перед началом контрнаступления, заявил накануне министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, заканчиваются последние приготовления, после которых Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, «как, где и когда» они будут атаковать.

Ключевыми факторами грядущего контрнаступления Резников назвал наличие вооружения, подготовленных военных и постоянное восполнение запасов оружия, топлива и амуниции. Суммарно в операции будут участвовать как минимум 100 тысяч военнослужащих.

Киев планирует в ходе контрнаступления вернуть Крым, говорил недавно президент Украины Владимир Зеленский. При этом он допустил, что война с Россией затянется на годы и даже десятилетия, если помощи западных союзников будет недостаточно.

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