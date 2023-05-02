Китайцы используют одну хитрость и получают двойной урожай с одного куста томатов 2 2.05.2023, 18:52

Хитрость также позволяет собрать небывалый урожай томатов на месяц раньше.

Какие только лайфхаки не придумают опытные дачники, чтобы их урожаю завидовали все соседи в округе. Однако стоит поучиться и у опытных садоводов из других стран

К примеру, жители Китая, которые тоже любят выращивать овощи на своих садовых участках, применяют особую технологию, благодаря которой можно получить богатый урожай томатов, к тому же овощи поспеют примерно на месяц раньше, чем положено.

Существует один бесхитростный вариант, благодаря которому урожай помидоров можно получить на месяц раньше, к тому же значительно увеличить количество урожая, передает NVL. Жители Поднебесной после высадки рассады обрезают ее буквально под корень, а стебли засыпают землей.

Благодаря такому вот «китайскому» методу увеличивается количество веток, на которых созревают томаты. Примерно на три или пять веток станет больше, а значит количество овощей вырастет в несколько раз больше. Также благодаря этому способу растение можно уберечь от болезней и перепадов температур. И самое главное, помидоры созреют гораздо быстрее, примерно на месяц раньше, чем обычно хозяйки ждут урожай.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».