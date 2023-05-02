В Севастополе прогремел громкий взрыв

В Севастополе прогремел громкий взрыв3
- 2.05.2023, 19:08
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Оккупанты говорят о работе ПВО.
Сегодня, 2 мая, во временно оккупированном Севастополе прогремел громкий взрыв. Оккупанты объясняют инцидент «Работой ПВО».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
По его информации, очень сильный взрыв был слышен в небе над центральной частью Севастополя.
«Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ПДО (противоподводно-диверсионная оборона - ред.) и тренировка наших систем ПВО», - написал так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.