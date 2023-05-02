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До +16°С ожидается в Беларуси 3 мая

  • 2.05.2023, 19:13
До +16°С ожидается в Беларуси 3 мая

Будет облачно с прояснениями.

Дожди и до плюс 16 градусов ожидается в Беларуси 3 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах прогнозируются дожди. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, в отдельных районах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 градуса по северо-западу до плюс 12 градусов по юго-востоку, а днем — от плюс 10 до плюс 16 градусов.

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