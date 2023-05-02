До +16°С ожидается в Беларуси 3 мая
- 2.05.2023, 19:13
Будет облачно с прояснениями.
Дожди и до плюс 16 градусов ожидается в Беларуси 3 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах прогнозируются дожди. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, в отдельных районах порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 градуса по северо-западу до плюс 12 градусов по юго-востоку, а днем — от плюс 10 до плюс 16 градусов.