Под Бегомлем горит девять гектаров леса

Под Бегомлем горит девять гектаров леса1
- 2.05.2023, 19:34
В тушении задействованы силы и ресурсы трех лесхозов.
Крупный верховой лесной пожар полыхает в Бегомльском лесхозе.
По предварительной оценке, площадь пожара составляет 9 га. В тушении задействованы силы и ресурсы трех лесхозов: Бегомльского, Глубокского опытного, Борисовского опытного, сообщает Минлесхоз.
Судя по карте запретов Минлесхоза, в Докшицком районе, где расположен Бегомльский лесхоз, запретов и ограничений на посещение лесов не вводилось.