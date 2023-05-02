Под Бегомлем горит девять гектаров леса 1 2.05.2023, 19:34

В тушении задействованы силы и ресурсы трех лесхозов.

Крупный верховой лесной пожар полыхает в Бегомльском лесхозе.

По предварительной оценке, площадь пожара составляет 9 га. В тушении задействованы силы и ресурсы трех лесхозов: Бегомльского, Глубокского опытного, Борисовского опытного, сообщает Минлесхоз.

Судя по карте запретов Минлесхоза, в Докшицком районе, где расположен Бегомльский лесхоз, запретов и ограничений на посещение лесов не вводилось.

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