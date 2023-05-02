Лидеры республиканцев в Конгрессе США теперь едины в поддержке Украины 2.05.2023, 19:40

Поддерживать Украину нужно как по моральным, так и практическим соображениям.

Спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, который прославился в прошлом году высказыванием о том, что в вопросе финансовой помощи от США Украине не стоит рассчитывать на «чек на предъявителя», высказал ей полную поддержку. Россия же, по его словам, должна уйти из соседней страны.

Теперь руководители республиканцев в обеих платах Конгресса занимают более-менее единую позицию в украинском вопросе, отмечает Washington Post (WaPo). Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл – один из самых активных сторонников Украины в партии. Поддерживать ее нужно как по моральным, так и практическим соображениям, считает он, так как это достаточно эффективный и экономичный способ продвижения интересов США и ослабления России.

Но занятие четкой позиции Маккарти может иметь даже большее значение, учитывая растущее недовольство как рядовых республиканцев, так и некоторых конгрессменов растущей финансовой помощью Украине со стороны администрации Джо Байдена. Ведь Маккарти возглавляет Палату представителей, где вопрос увеличения этой помощи может столкнуться с препятствиями, отмечает WaPo.

У Белого дома достаточно средств для поддержки Украины до конца нынешнего финансового года, который в США завершается в сентябре, но вокруг новых ассигнований могут развернуться споры, не раз отмечали политологи.

В понедельник на пресс-конференции в Иерусалиме российский журналист, обращаясь к Маккарти, сказал, что тот лично, похоже, «не поддерживает неограниченные и бесконтрольные поставки вооружений и помощи Украине». Конгрессмен возмутился:

«Он, что, сказал, что я не поддерживаю помощь Украине? Нет, я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине. А не поддерживаю я то, что с Украиной сделала ваша страна. И то, что вы убиваете детей.

Россия должна вывести войска, а «мы продолжим поддерживать [Украину], поскольку остальной мир видит ситуацию такой, какая она есть», добавил Маккарти.

В октябре 2022 г., накануне промежуточных выборов в Конгресс Маккарти заявил: Украина важна, но она – не единственное, что интересует людей, и в случае экономического спада «чека на предъявителя Украине не выпишут». Позднее он пояснил, что его коллеги хотели бы усилить контроль за средствами, которые правительство направляет Киеву, но выражение «чек на предъявителя», как выражающее сомнение в необходимости неограниченной помощи, приклеилось к Маккарти.

По итогам выборов республиканцы смогли получить небольшое большинство в Палате представителей, но остались в меньшинстве в Сенате. Однако в палате появилось несколько радикалов, которые стали открыто ставить под вопрос необходимость дальнейшей поддержки Украины (и Маккарти пришлось их неоднократно увещевать, когда он пытался избраться на должность спикера). Аналогичную позицию высказывал известный консервативный ведущий Fox News Такер Карлсон, который не скрывал симпатий к путинской России, говорил, что российский президент не так уж плох, безосновательно заявлял, что в Украине воюют американские солдаты, и пр.

Но в последние месяцы голоса в поддержку Украины стали звучать в республиканской среде все громче. В годовщину вторжения соответствующие колонки в The Wall Street Journal написали сенатор Линдси Грэм и председатель партии Эд Кокс. Затем четкую проукраинскую позицию занял губернатор Флориды Рон Десантис, который думает выдвигаться от республиканцев в президенты и ранее тоже делал неоднозначные заявления.

Возможно, отмечает WaPo, смелости республиканцам придало недавнее увольнение Карлсона (которого после этого пригласила на работу Russia Today).

Три месяца назад бывший британский премьер Борис Джонсон предположил, что республиканцы слишком боятся Карлсона, чтобы активно выступать на стороне Украины. «Я поразился и ужаснулся тому, как много людей боятся парня по имени Такер Карлсон», – заявил Джонсон.

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