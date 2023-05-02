Канцелярия президента Польши: В Беларуси для поляков сейчас наихудшее положение в мире 5 2.05.2023, 19:58

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Режим Лукашенко враждебно относится к польскому наследию.

2 мая в Польше отмечается День польской диаспоры и поляков зарубежья. В этот день секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера заявил, что наихудшая ситуация для поляков зарубежья сейчас сложилась в Беларуси, так как там они подвергаются политическому преследованию.

Анджей Дера подчеркнул, что режим Лукашенко враждебно относится к польскому наследию, целенаправленно его уничтожает:

«В Беларуси уничтожаются польские кладбища, разрушаются могилы польских героев. Сейчас это официальная политика Беларуси. На данный момент мы не можем непосредственно помогать нашим соотечественникам, но мы стараемся это делать по-другому, не буду рассказывать подробности, чтобы помощь не прекратилась. Сейчас там у поляков самая сложная ситуация».

Начиная с прошлого года в Беларуси режим Лукашенко ведет планомерное уничтожение или осквернение захоронений польских солдат времен Второй мировой войны или польско-советской войны 1919-1920 годов. Известно о подобных случаях в деревнях Богданы, Бобровичи, Варзяны, Дындылишки, Микулишки, Качичи, Плебанишки, Сурканты, а также в городе Ивье.

Кроме того, режим арестовывал и содержал в заключении лидеров неподконтрольного государству Союза поляков Беларуси. Один из них, журналист Анджей Почобут, осужден на 10 лет заключения и до сих пор находится за решеткой. Также в Беларуси фактически уничтожено образование на польском языке.

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