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Блинкен: США известно, что Украина готовит наступление в следующие недели

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  • 2.05.2023, 20:03
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Блинкен: США известно, что Украина готовит наступление в следующие недели
Энтони Блинкен

Также госсекретарь США завил, что планы России уже потерпели поражение.

Соединенным Штатам Америки известно, что Украина готовит наступление в следующие недели.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает «Голос Америки».

«Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели», - говорится в заявлении.

Блинкен призвал смотреть, что будет дальше. По его словам, успех на поле боя — лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир.

Также госсекретарь США пояснил, что планы России уже потерпели поражение. Таким образом, он ответил на вопрос, что, несмотря на активную международную поддержку, на поле боя в Украине, как представляется, ситуация зашла в тупик.

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