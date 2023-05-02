Блинкен: США известно, что Украина готовит наступление в следующие недели

Блинкен: США известно, что Украина готовит наступление в следующие недели4
- 2.05.2023, 20:03
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Также госсекретарь США завил, что планы России уже потерпели поражение.
Соединенным Штатам Америки известно, что Украина готовит наступление в следующие недели.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает «Голос Америки».
«Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели», - говорится в заявлении.
Блинкен призвал смотреть, что будет дальше. По его словам, успех на поле боя — лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир.
Также госсекретарь США пояснил, что планы России уже потерпели поражение. Таким образом, он ответил на вопрос, что, несмотря на активную международную поддержку, на поле боя в Украине, как представляется, ситуация зашла в тупик.