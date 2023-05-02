«Крестный отец» искусственного интеллекта ушел из Google 3 2.05.2023, 20:07

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Джеффри Хинтон

Джеффри Хинтон заявил об опасности технологии.

Джеффри Хинтон, которого называют «крестным отцом искусственного интеллекта», заявил, что уходит из компании Google. Об этом он сказал газете New York Times. Материал был опубликован 1 мая.

Как говорится в статье, Хинтон присоединился к критикам искусственного интеллекта. Он считает, что компании "мчатся навстречу опасности" своей агрессивной деятельностью по созданию продуктов на основе генеративного искусственного интеллекта. Такая технология лежит в основе популярных чат-ботов, таких как ChatGPT.

Хинтон заявил, что уволился с работы в Google, где он проработал более 10 лет. Он отметил, что сожалеет о своей проделанной работе.

«Я утешаю себя обычным оправданием: если бы я этого не сделал, это сделал бы кто-то другой», – сказал ученый.

В Twitter Хинтон добавил, что ушел из Google, чтобы открыто говорить об опасностях ИИ.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly. — Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) May 1, 2023

BBC Хинтон сказал, что чат-бот может скоро превзойти уровень информации, хранящейся в человеческом мозге, пишет украинская редакция компании.

«Сейчас мы видим, что такие системы, как GPT-4, значительно превосходят человека по объему общих знаний. Что касается мышления – оно еще не столь развито, но ИИ уже вполне способен делать простые выводы. И учитывая темпы прогресса, мы ожидаем, что ИИ будет развиваться довольно быстро. Поэтому нам пора позаботиться об этом», – сказал ученый.

Он также высказал волнение по поводу того, что технологии искусственного интеллекта могут попытаться использовать для совершения «плохих поступков», говорится в материале.

«Это просто худший, кошмарный вариант развития событий. Вы можете представить, что, например, какой-то плохой деятель, как президент России Владимир Путин, решит наделить роботов способностью самостоятельно создавать себе подцели», – сказал он.

В свою очередь, главный научный сотрудник Google Джефф Дин заявил, что компания привержена ответственному подходу к ИИ.

«Мы постоянно учимся понимать возникающие риски, а также смело внедряем инновации», – заявил он.

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