США призвали Китай убедить Россию закончить войну 2.05.2023, 20:28

Вашингтон надеется, что Пекин займет «гораздо более жесткую» позицию.

США призвали Китай «оказать давление» на Россию, чтобы убедить Кремль закончить войну в Украине. Об этом во вторник заявил посол Штатов в КНР Николас Бернс, передает CNN.

США надеются увидеть, как Китай «подтолкнет» Россию к выводу войск из Украины, сказал Бернс на мероприятии в Центре Стимсона, аналитического центра иностранных дел.

Вашингтон надеется, что Пекин займет «гораздо более жесткую» позицию, чтобы предотвратить войну, добавил дипломат. По его словам, Китаю стоило бы убедить Россию перестать бомбардировать украинские школы, больницы и жилые дома.

«Только за последние месяц или два мы стали свидетелями огромных человеческих жертв в результате жестокий российский воздушных нападений и атак беспилотников на украинское гражданское население», — сказал посол США.

Бернс отметил, что разговор между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским был «хорошим первым шагом», но неясно, последуют ли за ним какие-либо действия.

Дипломат также добавил, что Вашингтон внимательно следит за тем, может ли КНР начать поставку оружия в Россию. «Мы не видели доказательств того, что китайцы делают это (передают Москве вооружения — прим. TMT.), но продолжаем наблюдать за этим», — сказал он.

В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел первые с начала войны переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний выразил надежду, что диалог с лидером КНР придаст «мощный толчок» развитию двухсторонних отношений стран. Китай пообещал организовать переговоры со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт, и приложит усилия, чтобы как можно скорее договориться о прекращении огня, передавала китайская государственная телекомпания CCTV.

После начала войны Китай занял нейтральную позицию, но за год конфликта значительно укрепил торговые и дипломатические отношения с Россией. Однако после диалога Си с Зеленским КНР впервые проголосовала за резолюцию Генеральной ассамблеи, где Россия названа «агрессором». Ранее Пекин воздерживался при голосованиях в ООН по документам с жесткими формулировками в отношении российского вторжения в Украину.

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