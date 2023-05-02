Европейские перевозчики теряют интерес к заправкам в Беларуси 2 2.05.2023, 20:39

5,558

Почему?

В последнее время европейские перевозчики, вынужденные заправляться только на отведенных для них АЗС, все чаще отказываются от заправки в Беларуси в пользу польских и литовских АЗС. «Наша Нiва» поинтересовались у перевозчиков, почему так происходит.

Топливо дешевеет, но не для всех

Начиная с 7 марта в Беларуси раз в неделю на одну копейку дешевеет топливо. Бензины разных сортов и обычный дизель за этот период потеряли в цене по 8 копеек. Неизменной остается только цена на ДТ-Л-К5 ECO — специальный сорт дизеля, который предназначен для заправки грузовиков на европейской регистрации. Литр такого топлива стоит 3 рубля 58 копеек.

В переводе на евро получается, что литр дизеля для европейских перевозчиков стоит около 1,14 евро, что всего на 16 евроцентов дешевле, чем сейчас стоит солярка в Польше или Литве. Настолько небольшая разница стала возможна благодаря тому, что в последнее время в европейских странах значительно уменьшились цены на топливо.

Только за последнюю неделю топливо в Европе подешевело на 5-6 евроцентов. Если на пике литр солярки в Польше и Литве стоил около 2 евро, то сейчас цены на дизель там начинаются с 1,29 евро за литр.

Выгодней заправляться в стране регистрации

Как объясняют перевозчики, при настолько несущественной разнице в ценах им выгоднее заправляться в Европе. Объясняется это тем, что если, например, польская фирма приобретает топливо в Польше, а литовская в Литве, то они имеют возможность засчитывать потраченные на заправку НДС (21% в Литве и 23% в Польше). При покупке топлива в Беларуси деньги, потраченные на НДС, тоже можно брать в зачет, но произойдет это только через 6-12 месяцев.

«Из-за наличия в топливе НДС фирмам удобнее всего приобретать топливо в странах регистрации, так как тогда НДС засчитывается скорее (от 25 суток). Даже при заправке в пределах ЕС срок может увеличиваться на 3-6 месяцев. А если брать Беларусь, то это будет еще гораздо дольше. Поэтому, имея разницу в ценах на топливо 10-20 центов, нет никакого смысла покупать его в Беларуси», — объясняет перевозчик.

Мужчина говорит, что он и его коллеги в Беларуси заправляются только тогда, когда видят, что им не хватит топлива, чтобы постоять в очереди и вернуться домой.

Что будет, если европеец заправит грузовик обычным топливом?

Известен ряд случаев, когда водителям грузовиков с европейской регистрацией, заправлявшимся обычным топливом, выносили постановления об административном правонарушении по статье 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Суд штрафовал их на 50 базовых величин.

Параллельно с этим концерн «Белнефтехим» обязал операторов АЗС, где дизтопливо продается по обычной цене, сообщать на таможню, когда таким топливом заправляются фуры из ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».