Хоккеисты сборной Беларуси сделали «подарок» Лукашенко
- 2.05.2023, 21:29
Они проиграли россиянам не старше 25 лет.
Хоккейная сборная Беларуси проиграла россиянам не старше 25 лет (команде «Россия 25») — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1).
Это был первый матч, когда белорусской сборной руководил российский специалист Дмитрий Квартальнов. Игра прошла во вторник в Челябинске. В среду команды сыграют снова.
Белорусский и российский хоккей находятся под санкциями, сборные отстранены от чемпионатов мира. В результате белорусам и россиянам приходится играть между собой.