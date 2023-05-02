Последствия взрыва на нефтебазе в Севастополе показали на спутниковых снимках

Последствия взрыва на нефтебазе в Севастополе показали на спутниковых снимках2
- 2.05.2023, 21:47
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Уничтожено около десяти резервуаров.
Программа расследований Схемы опубликовала спутниковые снимки нефтебазы в оккупированном Севастополе после мощного взрыва. Нефтебаза расположена между Казачьей и Камышовой бухтами.
Как сообщают «Схемы» в Telegram, на спутниковых фото Planet Labs зафиксированы несколько сгоревших резервуаров, где, вероятно, хранились нефтепродукты.
Журналист «Схем» Кирилл Овсяный написал в Twitter, что, судя по снимкам, уничтожено около десяти резервуаров.
May 2, 2023
Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.