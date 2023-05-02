Лукашенко и Путина не пригласили на коронацию Карла ІІІ 3 2.05.2023, 21:51

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Коронация британского короля пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

Великобритания не направляла приглашения на церемонию коронации короля Карла III Владимиру Путину и Александру Лукашенко, пишет Reuters со ссылкой на источник.

По данным издания, также приглашения не получили лидеры Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

«Были приглашены главы государств из других стран, с которыми Великобритания имеет полноценные дипломатические отношения, а также представители британских королевств и заморских территорий. Приглашения также были отправлены высокопоставленным дипломатам Северной Кореи и Никарагуа, а не главам этих стран», — пишет агентство.

Напомним, коронация британского короля Карла III пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Карл III будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой.

Он станет 40-м коронованным в Вестминстерском аббатстве правящим монархом. Первая коронация состоялась в 1066 году.

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