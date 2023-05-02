Кто в Беларуси будет работать 13 мая в рабочую субботу 2.05.2023, 22:13

Ответ Минтруда.

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, кто их белорусов будет отдыхать, а кто будет работать 13 мая в рабочую субботу. Информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

В Минтруда напомнили, что рабочий день 8 мая был перенесен на 13 мая. И добавили, что переносы рабочих дней распространяются только на сотрудников, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными. Речь идет про субботу и воскресенье.

В сообщении сказано, что, в том случае, если у сотрудника 8 мая выпадает на период отпуска (подразумевается трудовой и социальный), то для него 13 мая является нерабочим днем. Если 8 мая выпало на период временной нетрудоспособности работника, то 13 мая также является нерабочим днем.

К слову, если сотрудник был принят на работу в период с 10 по 12 мая, то 13 мая является нерабочим днем. Если 13 мая попадает на период трудового или же социального отпуска работника, то он является нерабочим днем. Если 13 мая выпал на период нетрудоспособности сотрудника, то он является нерабочим днем.

В ведомстве заметили, если 8 мая, понедельник, попал на служебную командировку или же повышение квалификации, подготовку и переподготовку, то 13 мая является рабочим днем.

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