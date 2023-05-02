Данилов о Крыме: Будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым 2.05.2023, 22:16

Алексей Данилов

Ни у кого спрашивать разрешения по этому поводу украинцы не собираются.

Украина будет освобождать оккупированный Россией полуостров Крым «таким образом, который сочтет необходимым».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире «Радио Свобода».

«Мне сложно говорить, без боя ли они (россияне, - ред.) будут что-то отдавать. Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений», - сказал Данилов, комментируя слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина вернет оккупированный Крым «без боя».

Он отметил, что «если будет потребность в том, чтобы мы там использовали немного другие средства, они обязательно будут использоваться».

«И ни у кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся. Это наша земля, и наша задача — ее освободить», - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также прокомментировал взрывы в оккупированном Крыму.

«Господь милостив к нашей стране, он периодически отправляет сигналы рашистам, сейчас именно так надо говорить, что им надо оттуда убираться. И эти сигналы идут соответствующим образом. Думаю, что люди, имеющие немножко ума, имеют понимание, что нужно как можно скорее убираться с полуострова», - отметил Данилов.

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