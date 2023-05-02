Вратарь «Эвертона» использовал шпаргалку, которая помогла ему отбить пенальти 2.05.2023, 22:27

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Джордан Пикфорд заявил, что «выполнил домашнюю работу».

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд использовал «шпаргалку», которая помогла ему отбить пенальти в матче 34-го тура АПЛ с «Лестером» (2:2), пишет Marca.

В добавленное к первому тайму время «лисы» при счете 2:1 в свою пользу получили право на 11-метровый за игру рукой в своей штрафной площади защитника ливерпульской команды Майкла Кина. К мячу подошел полузащитник Джеймс Мэддисон, который пробил по центру и Пикфорд этот удар взял.

Как оказалось, вратарь «ирисок» перед игрой изучил, каким образом футболисты команды соперника исполняют пенальти. Он записал это на листе бумаги, который прикрепил к бутылке с водой, чтобы в любой момент иметь под рукой так называемую подсказку, если она вдруг понадобится.

Как видно на фото, опубликованном Marca, по поводу Мэдисона там было указано: оставайся в центре, 60% ударов — по центру.

«Я выполнил свою домашнюю работу. Счастлив, что отбил удар, потому что я здесь для того, чтобы попытаться помочь команде. Сделаю все возможное, чтобы избавить партнеров от неприятностей», — сказал Пикфорд.

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