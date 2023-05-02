Военные из Воронежа – чиновнику-единоросу: Мы к вам придем, ждите нас 5 2.05.2023, 22:40

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В рядах воюющей в Украине оккупационной армии растут радикальные настроения и гнев на свою власть.

Группа военных из Воронежа записала видео с угрозами чиновнику из партии «Единая Россия».

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, главный врач российской БСМП №10 отказал российской группировке в помощи.

«Вы обидели нашу боевую подругу, которая помогает нам здесь отстаивать интересы нашей страны. Она обратилась к вам обычной просьбой — помочь на копеечную сумму, в которой вы почему-то отказали, причем, в нецензурных выражениях», - заявили оккупанты.

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Данное видео – еще одно свидетельство быстрого раскола оккупационной армии. Москва, очевидно, теряет контроль над своими военными группировками.

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