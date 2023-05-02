Ставки по кредиту на Geely подскочили до рекордных 8% 2 2.05.2023, 22:57

Правда, сейчас машины просто так не купить.

Недавно «Беларусбанк» сообщил о круглой цифре: с 2018 года зарегистрировано более 10 тысяч сделок с дополнительным капиталом по приобретению автомобилей Geely. За все эти годы ставка редко переваливала за 5 процентов. А 2 мая ее резко подняли в среднем до 8%. При этом нельзя не сказать, что с поставками машин с завода не все так гладко, пишет Onlíner.

«С начала действия программы более 10 тысяч белорусов стали обладателями новых авто отечественного производителя, оформив кредиты на общую сумму 360 млн рублей, — говорилось в сообщении банка. — Сейчас сотрудничество продолжается, доступны кредиты для покупки моделей Atlas Pro, Coolray, Tugella и Emgrand».

Такова была информация, актуальная на середину апреля. А уже в мае ставку подняли в два раза до 8 процентов — похоже, это максимальный показатель за все время существования программы.

В разные годы процент кредита варьировался, но редко превышал 5 процентов в грейс-период, что в итоге и стало стимулом роста продаж Geely в стране: в 2022 году бренд вырвался в лидеры продаж новых авто в РБ (с показателем в 4355 машин). По данным завода, всего с начала его работы по март 2023 года было продано почти 38 тысяч автомобилей на внутренний рынок, 35% покупателей машин — юрлица.

Новые ставки

На момент публикации условия по так называемому льготному кредиту на срок до 10 лет (при авансе в 40 процентов для Atlas Pro, Coolray, в 30 процентов для Tugella, Emgrand) у разных банков таковы:

«Беларусбанк». Ставка в первые 3 года составляет 7,88%, а далее — 13%;

«Белгазпромбанк». Ставка 8% первые 3 года, далее — 13,5%;

«Белагропромбанк». Ставка 8% первые 3 года, далее — 13,5%;

«Сбербанк». Ставка 7,95% первые 3 года, далее — 13%.

Ставки по уже выданным и действующим кредитам не возрастут, если иное не предусмотрено в договорах.

Информацию о выросших кредитах Onlíner подтвердил один из столичных дилеров. Сообщили, что письма от банков с новыми условиями кредитования дилерская сеть получила сегодня утром, 2 мая. Представители салонов ожидают отказ некоторых покупателей бюджетных Emgrand от покупки: их ежемесячные платежи могут подняться на 200 рублей, для некоторых потенциальных покупателей это критичное подорожание. Кроме того, из-за роста ежемесячного платежа можно ожидать перетекание покупателей из среднебюджетного сегмента в более дешевый: например, кто-то откажется от Coolray в пользу Emgrand. Следовательно, лист ожидания Emgrand увеличится.

Читательница Onlíner Анна рассказала, что оказалась именно в такой ситуации:

«В конце марта я решила приобрести новый Coolray. Привлекли цена и относительно выгодные условия кредита — 20% первый взнос и 4% годовых первые три года. В начале апреля записалась на тест-драйв, все понравилось. Через несколько дней заключила предварительный договор, внесла аванс 1000 рублей. Тем самым стала в лист ожидания, машину обещали в июле. Меньше чем через неделю узнала, что условия изменились: первый взнос подрос до 40%. Позвонила своему менеджеру и узнала, что никакие условия этим предварительным договором за мной не закрепляются: ни кредитные, ни цену, ни даже сроки не гарантируют. Мол, машину я буду покупать по общим условиям на момент ее готовности. Погоревала, но решила, что 40% первый взнос потяну. Теперь же изменилась ежемесячная ставка с 4 на 8%. Выходит, прождала машину больше месяца, и теперь от покупки придется отказаться. В телефонном разговоре с дилером аванс обещали вернуть. Получается, при заключении с покупателем договора (пусть и предварительного) не фиксируют итоговые условия покупки».

Потенциальные покупатели не раз сообщали Onlíner, что сейчас наблюдается дефицит новых автомобилей Geely, образовалась очередь. Она составляет в среднем 1,5−2 месяца. Чтобы проверить эти слова, издание позвонило в качестве потенциальных клиентов одному из минских дилеров. «Coolray, Atlas Pro доступны только по предварительному заказу, — сообщили в отделе продаж. — В наличии есть один Emgrand в одном цвете. Партия Tugella должна поступить в ближайшее время».

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