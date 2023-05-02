Дания отправит Украине свой самый большой пакет военной помощи 1 2.05.2023, 23:04

Страна уже выделила на помощь Украине $1,6 млрд.

Парламент Дании выделил для Украины новый пакет помощи в размере 1,7 млрд датских крон (более $250 млн). Об этом 2 мая сообщило министерство обороны Дании.

В пакет войдут машины для разминирования, боеприпасы, полевые мосты, средства на противовоздушную оборону, спецтехника, в том числе для эвакуации танков и пробития препятствий.

«Мы знаем, что россияне закрепились на оккупированных территориях Украины окопами, минными полями и другими препятствиями, которые должны остановить украинское наступление. Нынешние пожертвования важны, чтобы проложить путь украинским танкам и бронетехнике на передовой», – заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Дания помогает создать наилучшие условия для успеха Украины и в предстоящем наступлении, и в долгосрочной перспективе для успешной обороны Украины, добавил Поульсен.

В министерстве отметили, что это крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи для Украины от Дании.

«Украинский боевой дух впечатляет. Украина борется за безопасность всей Европы, и потребность в военной поддержке остается острой. Я сам это почувствовал, когда на прошлой неделе встречался с моим коллегой из Министерства иностранных дел Украины [Дмитрием Кулебой] в Одессе», – заявил министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

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