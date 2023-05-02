Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов года
- 2.05.2023, 23:14
Топ-10.
Издание Forbes представило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за последний год.
За год спортсмены по топ-10 суммарно заработали 1,11 миллиарда долларов. Это новый рекорд рейтингов от Forbes. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году – 1,06 миллиарда.
Топ-10 возглавил футбольный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Он заработал 136 миллионов долларов.
Вторым стал форвард «ПСЖ» Лионель Месси, на счету которого 130 заработанных миллионов.
Третьим стал футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе (120 миллионов).
В топ-10 также вошли баскетболисты Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрент, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО), гольфисты Дастин Джонсон, Фил Микелсон, а также бывший теннисист Роджер Федер.
Самые высокооплачиваемые спортсмены года по версии Forbes:
1. Криштиану Роналду (футбол) - 136 миллионов долларов (46 - в спорте/90 - вне спорта)
2. Лионель Месси (футбол) - 130 млн (65/65)
3. Килиан Мбаппе (футбол) - 120 млн (100/20)
4. Леброн Джеймс (баскетбол) - 119,5 млн (44,5/75)
5. Сауль Альварес (бокс) - 110 млн (100/10)
6. Дастин Джонсон (гольф) - 107 млн (102/5)
7. Фил Микелсон (гольф) - 106 млн (104/2)
8. Стефен Карри (баскетбол) - 100,4 млн (48.4 / 52)
9. Роджер Федерер (теннис) - 95,1 млн (0,1/95)
10 Кевин Дюрент (баскетбол) - 89,1 млн (44,1/45)