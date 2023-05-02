CNN: Москва находится в стадии драки в баре 2.05.2023, 23:52

Россия не готова к контрнаступлению ВСУ.

Россия не готова к контрнаступлению ВСУ. Об этом говорится в материале CNN, опубликованном 30 апреля.

Наступательные действия украинской армии «кажутся неизбежными», сказано в статье, и то, что делает сейчас каждая сторона, говорит об их готовности.

Киевская линия фронта «гудит от движения техники и артиллерийских обстрелов», а жизненно важные российские объекты на оккупированных территориях поражают регулярные взрывы, отмечает CNN.

В свою очередь Москва находится «в стадии драки в баре перед закрытием». Последние дни выдают недостаточную готовность России, пишет СМИ.

В частности, издание отмечает, что в РФ сменили заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению. Вместо Михаила Мизинцева, которого называют «мясником из Мариуполя», эту должность теперь занимает генерал-полковник Алексей Кузьменков, который с 2019 года командовал войсками нацгвардии России.

Увольняя «ключевых министров» за несколько мгновений до того, как армия столкнется с контрнаступлением Украины, Москва «сигнализирует о смятении», пишет CNN.

Также СМИ отмечает критику основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В материале напомнили заявление Пригожина о том, что в его ЧВК так мало боеприпасов и что ей, возможно, необходимо будет покинуть Бахмут Донецкой области.

Кроме того, пишет CNN, эмоциональное состояние российской армии «почти равно нулю», а масштабы «внутренней нерешительности и соперничества» только возрастают.

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