В Гродно появится целый квартал с российскими названиями улиц 20.05.2023, 1:04

Лукашисты боятся всего белорусского.

Итоги общественного обсуждения по вопросу названия новых городских улиц подвели в Гродненском горисполкоме, сообщил телеканал «Гродно Плюс». Речь идет об участке от улицы Карского до Озерского шоссе и от него до микрорайона «Заболоть», а также в микрорайоне Барановичи-11.

По озвученным результатам общественного обсуждения, якобы «почти 63% отдали свой голос за то, чтобы одна из улиц была названа в честь Сергея Притыцкого», и только 37% понравился вариант «улица Восточная Кольцевая». Поэтому сейчас решением топонимической комиссии участок дороги от улицы Карского до «Заболоти» будет носить название Притыцкого.

В микрорайоне Барановичи-11 имена получили 7 улиц и три переулка. Центральная из этих улиц получит название Побратимская, а от нее будут отходить все остальные: улица Вологодская, переулок Вологодский, улица Габалинская, переулок Габалинский, улица Калининградская, улица Ашкелонская, улица Ухтинская, переулок Ухтинский, улица Химкинская.

Таким образом, здесь, как и планировалось ранее, улицы будут названы в честь городов-побратимов Гродно, большинство из которых российские.

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