«Океан Ельзи» представил новую песню и музыкальное видео в дуэте с KOLA 20.05.2023, 2:16

Группа называет композицию «посвящением всем, кто любит и ждет».

Украинская рок-группа «Океан Ельзи» представила песню «Коли ми двоє», которую автор и вокалист Святослав Вакарчук записал в дуэте с певицей KOLA (Анастасией Прудиус), а также музыкальное видео на YouTube. Композицию описывают как «посвящение всем, кто любит и ждет».

«Коли ми двоє» – песня, которую написал буквально на одном дыхании, она появилась за один одинокий зимний вечер, когда скучал по семье. И в тот момент почувствовал, что то же переживают сейчас сотни тысяч людей, а особенно те, которые на фронте. Я со многими дружу, говорим о разном, знаю их личные истории. И для них разлука с близкими сверхтяжелая, а мгновения, когда выпадает возможность коротких встреч с детьми, женой, мужем или любимым человеком – настоящее счастье», – рассказал Вакарчук.

Артист уточнил, что идея сделать дуэт с KOLA возникла во время одной из поездок на восток Украины. Тогда он слушал одну из песен Насти по радио, а за окном увидел пару посреди прифронтового города – мужчину в форме и женщину с небольшим чемоданом. В тот момент Вакарчук понял, что песня "Коли ми двоє" должна стать диалогом двух людей.

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