В Гродно двое братьев вышли из дома и пропали
- 20.05.2023, 5:24
Их не могут найти уже третью неделю.
В Гродно разыскиваются братья Дмитрий и Сергей Кушнеровы, которые 1 мая вышли из дома и пропали. Ориентировки о розыске мужчин опубликовал поисково-спасательный отряд «Симуран».
Мужчины вышли из дома на улице Островского в неизвестном направлении. С тех пор об их местонахождении ничего не известно.
Мужчины могут находиться на территории Гомельского района.
Всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавших, просьба сообщить «Симурану» по телефону +375 29 232 11 11 или 102.