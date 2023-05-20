В Гродно двое братьев вышли из дома и пропали 20.05.2023, 5:24

Их не могут найти уже третью неделю.

В Гродно разыскиваются братья Дмитрий и Сергей Кушнеровы, которые 1 мая вышли из дома и пропали. Ориентировки о розыске мужчин опубликовал поисково-спасательный отряд «Симуран».

Мужчины вышли из дома на улице Островского в неизвестном направлении. С тех пор об их местонахождении ничего не известно.

Мужчины могут находиться на территории Гомельского района.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавших, просьба сообщить «Симурану» по телефону +375 29 232 11 11 или 102.

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