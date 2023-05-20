В Киеве прогремели взрывы и начался пожар 1 20.05.2023, 8:06

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Обломки сбитых российских дронов повредили дома и авто.

В ночь на субботу, 20 мая, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы во время атаки России дронами-камиказде. Силы противовоздушной обороны сбили вражеские цели, вместе с тем падение их обломков привело к возгоранию и ряду повреждений в нескольких районах столицы Украины, сообщают украинские СМИ.

Взрывы местные жители слышали после часа ночи. В Киевской областной военной администрации подтвердили угрозу российской атаки беспилотниками и указали на работу ПВО.

«Угроза атаки дронов! Работают силы ПВО. Позаботьтесь о собственной безопасности – оставайтесь в укрытиях», – призвали в ведомстве.

Сначала отмечалось, что вокруг воздушного пространства столицы работают защитники неба, однако вследствие падения обломков возник пожар крыши 9-этажного здания в Днепровском районе Киева. Мэр столицы Виталий Кличко добавил, что возгорание произошло на крыше одного из жилых комплексов.

Кроме того, падение обломков вражеских целей было отмечено на нескольких улицах в Дарницком и Соломенском районах Киева.

Около 05:00 начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал детали уже 11-й с начала месяца массированной атаки РФ на украинскую столицу.

«Враг всеми силами пытается нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО. Кроме того, таким образом ра*исты стремятся держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население. Поэтому они практически ежесуточно атакуют Киев с воздуха. В частности, в мае киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего четыре дня», – подчеркнул он.

По его словам, этой ночью агрессор снова совершил массированную атаку дронами. Предварительно, были применены баражирующие боеприпасы Shahed, но все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами нашей ПВО.

Защитники не допустили вражеских ударов по Киеву, однако в результате падения обломков возникли возгорания и некоторые повреждения, к счастью, без жертв. В частности,

– в Днепровском районе загорелся жилой дом, пожар ликвидирован;

– в Дарницком районе повреждения здания СТО, припаркованных автомобилей;

– в Печерском районе есть повреждения окон жилого дома;

– в Соломенском районе повреждено дорожное покрытие и автотранспорт.

«Информации о пострадавших в данный момент не поступало. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Не снимайте работу ПВО – этим вы убережете и наших воинов, и, в итоге, свою жизнь», – подытожил глава КМВА.

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