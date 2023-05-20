Япония подтвердила прибытие Зеленского на саммит G7 в Хиросиме 1 20.05.2023, 8:50

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Президент Украины лично примет участие в заключительном дне встречи «Большой семерки».

Президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть в Японию в субботу, 20 мая, и присоединится к обсуждениям на саммите «Большой семерки» (G7) в Хиросиме.

Об этом сообщает Kyodo.

Зеленский лично примет участие в заключительном дне трехдневной встречи G-7, то есть в воскресенье, 21 мая, подтверждает правительство Японии.

Между тем стоит отметить, что изначально говорилось о планах главы Украинского государства присутствовать на саммите в онлайн-формате, однако президент выразил «сильное» желание присоединиться к нему лично, говорится в пресс-релизе МИД Японии.

«После тщательного рассмотрения повестки и расписания саммита мы решили, что в заключительный день саммита проведем сессию по Украине среди лидеров G-7 с личным присутствием президента Зеленского», - сказано в сообщении.

Зеленский посетит саммит в качестве гостя на сессии на тему «мир и стабильность».

Также президент планирует провести переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисида, который председательствует на саммите.

Согласно источникам, знакомым с планом, украинский лидер также рассматривает возможность посещения музея Хиросимы, в котором задокументированы разрушения, вызванные атомной бомбой США в 1945 году, и возложение венка к близлежащему кенотафу в память о жертвах атомной бомбардировки.

Визит Зеленского на саммит G7 в Японии

Как сообщил ряд западных СМИ, президент Владимир Зеленский лично примет участие во встрече лидеров G7 и прибудет на саммит уже завтра.

Также появилась информация о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме на полях саммита G7. Это первая личная встреча двух лидеров начала полномасштабной войны в Украине.

В Японии в городе Хиросима сегодня начался 49-й саммит лидеров «Группы семи». Участники саммита уже объявили о новых санкциях против РФ.

19 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Там он выступил на саммите Лиги арабских стран.

Визит Зеленского на саммит «Большой семерки» в Японию, и планы о проведении встречи с президентом США Джо Байденом подтвердил руководитель ОП Андрей Ермак.

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