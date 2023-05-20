«Униженный Кремль бьется в конвульсиях» 20.05.2023, 8:56

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Россия проигрывает даже на «своем» поле боя.

Президента Украины Владимира Зеленского приветствуют в качестве лидера свободного мира, а агрессора Россию везде унижают. Уважение за деньги не купить, украинское государство отстояло свое мнение и слово. Владимира Путина и его страну считают жалкими. Россия неизбежно потерпит военное поражение. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что Украина добилась мировой поддержки – Зеленского приветствуют как лидера свободного мира, а РФ унижают даже в тех регионах, которые Москва считала «своими».

«Мало существует в мире удовольствий, больших, чем созерцание реакций Москвы на визиты Президента Зеленского. Как демон, окропленный святой водой, Кремль бьется в конвульсиях. Задействует сеть десятилетиями прикармливаемых агентов, продажные СМИ, агентов влияния. Тщетные попытки закричать, перекричать, саботировать - и каждый раз безуспешно, снова и снова сталкиваясь с унижением даже в тех регионах, которые по-имперски считал «своими» или в отношении которых пытался убедить в этом остальной мир», - отметил Подоляк.

По его словам, уважение – настоящая сила, которую не купить за деньги или откаты. Украина заставила себя уважать, а Путина и его режим ожидает неизбежное военное поражение.

«На каждой встрече звучит прямо или сигнализируется косвенно: время Путина (Владимир Путин, российский диктатор) и его клики преступников прошло. Даже там, где их не считают плохими, их считают жалкими. Россия потерпит военное поражение, и это неизбежно. Международное право будет возвращено на повестку дня. Время обсуждать послевоенное устройство мира», - подчеркнул Михаил Подоляк.

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