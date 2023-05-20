«Наторговали себе на два хороших дивана» 1 20.05.2023, 9:06

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Белорусы рассказали о неожиданном источнике заработка.

Многие сейчас пользуются возможностями онлайн-барахолок, чтобы избавиться от лишних вещей и получить дополнительный доход. Некоторым это даже помогает выживать в особенно непростые жизненные периоды.

Журналисты myfin.by поговорили с людьми, которые имеют большой опыт продаж на онлайн-барахолках, о деньгах, покупателях и мастерстве убеждения.

«Продажи вещей онлайн поддержали нас в критический момент»

Павел:

– Я фотограф по профессии и велосипедист со стажем. Работа и увлечения определяют тематику лотов, которые выставляю на продажу.

По моим подсчетам, с 2016 года я продал на онлайн-барахолках около 200 лотов. В основном это уже не нужные мне принадлежности для фотографии (фотоаппараты, объективы, штативы и т.п.). Я развиваюсь, слежу за новинками и регулярно обновляю технику.

Еще продавал велосипеды и запчасти – собираю для себя велосипеды, ненужное потом продаю. В этих направлениях продаж в основном сталкивался с адекватными людьми.

Но так, чтобы доходы от продажи помогли прожить, случилось только один раз – в 2022 году. Я работаю в сфере, где доходы сильно зависят от потока и активности рекламодателей. Весной прошлого года эта сфера резко обвалилась. Поэтому сразу существенно просели заработки. За два месяца до этого я еще обновил машину, и денежных запасов не осталось.

Когда вопрос денег стал остро, я продал 3 объектива, которые не были предметом первой необходимости в работе. Удалось выручить около $1000.

Также пришлось продать коллекцию фотоаппаратов, которую собирал 10 лет. Все 50 фотоаппаратов ушли одним лотом за 800 руб.

Экземпляры не представляли какой-то особой исторической и коллекционной ценности по отдельности: собирал я их просто в качестве элемента домашнего интерьера, чтобы красиво расставить в витрине. Продавать было, конечно, немного жалко (там был и мой самый первый простой «Зенит», на котором я начинал учиться фотографии), но в той ситуации было не до этого.

Также я продал бас-гитару за $200. Ее я тогда продавал уже в 3-й раз. В первые 2 раза я находил покупателей и выкупал ее обратно. Это был уникальный экземпляр – делалась на заказ моим другом по моему эскизу.

С мая 2022 года в Беларуси ввели рекламный сбор для поддержки государственных средств массовой информации. Это также повлияло на готовность некоторых компаний размещать рекламу. Поэтому работы у меня почти не было. В общем, в 2022 году некоторое время продажа вещей онлайн помогла семье пережить критический период, пока все постепенно не наладилось.

Продавал я и другие вещи. Но опыт с покупателями был не самый позитивный.

Например, продавая новенький, ни разу не использованный небулайзер, столкнулись с категорией «мамочки». Пришлось дополнительно отвечать на кучу вопросов, измерять сантиметром какие-то параметры и т.п. Из уточнявших бесконечные подробности никто и не пытался купить. В итоге его приобрела девушка, которая просто позвонила, согласовала встречу и забрала.

Жена пробовала продать и хорошую одежду, из которой выросли дети, но быстро забросила это утомительное занятие.

Я для себя выработал концепцию, что продажей дешевых вещей даже не заморачиваюсь.

То, что стоит 15-20 рублей, мне проще отдать или выкинуть, чем тратить свое время и нервы.

В целом, если есть что продавать, то некоторое время прожить на это можно, но не долго. Ведь «для того чтобы что-то продать, нужно что-то купить».

Поэтому прожить на деньги от продаж могут те, для кого это, по сути, бизнес. На онлайн-барахолках есть известная категория людей – «перекупы», которые зарабатывают покупкой б/у вещей и дальнейшей их перепродажей. Они постоянно мониторят сайты и покупают удачные варианты сочетания вещь-цена очень быстро. И потом выставляют уже дороже.

Например, один из моих лотов – фотоаппарат – приобрел покупатель, который попросил о скидке, сказал, что он студент. На следующий день после покупки он же выставил фотоаппарат на продажу, но уже дороже на 400 рублей. К тому же указал «пробег» (у фотоаппаратов это количество сделанных кадров) существенно ниже реального. Вместо реальных 150 000 написал 50 000. Для фотоаппарата это считается только «обкаткой». Я даже написал в поддержку сайта и приложил доказательства, что это именно мой фотоаппарат, справку из сервиса о пробеге. Указал, что человек намеренно разместил неверную информацию. Через день объявления не стало, но не знаю точно, по причине ли моего обращения.

«Продажи онлайн помогают сделать коллекцию самоокупаемой»

Семен:

– Я коллекционирую оптику. Это весьма недешевое увлечение, если покупать редкие экземпляры.

Жена поставила условие – покупай что хочешь, но деньги из семейного бюджета на это не трать. Вот я и перевел хобби на рельсы самоокупаемости. Поэтому время от времени продаю бинокли, которые не особо ценны или есть у меня в паре экземпляров. Тогда я могу купить другие покруче, которых еще нет в коллекции.

А чтобы прямо жить на доход от продаж с барахолок, нужно продавать вещи большими объемами. Соответственно, сначала нужно их покупать в больших количествах там, где недорого, чаще всего за границей.

К тому же я юрист. Прекрасно понимаю, что большие объемы продаж привлекают внимание налоговой. Реализация приобретенного специально для продажи требует оформления предпринимательской деятельности. Иначе ты торгуешь незаконно. А иметь проблемы с налоговиками мне не хочется.

Кстати, несколько раз замечал, что те, кто покупал у меня, тут же выставляли эту же вещь существенно дороже, даже используя мои фото. Причем один человек при покупке еще торговался, упоминая свои проблемы и маму, за которой он ухаживает. А через день выставил за 650 рублей довольно простой бинокль, купленный у меня за 230.

«Наторговали себе на 2 хороших дивана»

Юлия:

– Мы купили дом под Минском и решили сделать там полный ремонт. Но от прежних хозяев осталось много вещей: техника, мебель, сантехника, текстиль, светильники. И все было в очень хорошем состоянии, но не подходило нам по дизайну. Ненужное решили распродать через онлайн-барахолку.

Очень быстро ушли унитазы, мебель, двери и оборудование для детской площадки. Некоторые приезжали за 1 вещью, видели в гараже сваленные предметы, которые мы еще и не выставили для продажи, и еще выбирали себе что-то. Но, конечно, цены мы ставили очень невысокие. В общем, на два новых хороших дивана себе наторговали.

«Уже есть постоянные покупатели»

Яна:

– У меня 3 дочки разного возраста. Одежду им я покупаю чаще всего за границей – недешевую, очень качественную, хороших марок, поэтому она хорошо сохраняет внешний вид. Часть ее продаю по мере взросления детей. Что-то оставляю, пока дорастет следующий. Но, во-первых, не хочется на фото видеть детей в одежках, в которых сестра на более ранних снимках. Во-вторых, меняется мой вкус, появляются новые тренды, да и подрастающий ребенок может выбирать что-то другое по стилю, а не то, что нравилось старшей сестре.

У меня есть несколько постоянных покупателей, чьи дети немного младше, – они забирают почти все, как только выставляю для продажи. Видимо, во вкусах мы сходимся. И это оптимальный вариант. Потому что поштучно продавать весьма муторно: многие, кроме кучи предварительных вопросов, норовят назначить встречи в городе как удобно им, а не мне, а потом еще и отказываются от покупки.

Деньги я трачу на вкусняшки или новые вещи для детей. На что-то более существенное их не хватит.

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