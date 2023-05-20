Российскую пропаганду «поплавило» 1 Александр Кочетков

20.05.2023, 9:12

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С таким настроением не побеждают.

Война, особенно экзистенциальная, когда поражение равно смерти, как у нас с недоимперией, – это и духовное противостояние. Побеждает не только численность войск, современность оружия, но и сила духа народа.

У недоимперии поехала крыша

Тот психоз, который царствует в информационном пространстве врага по отношению к нашему наступлению – именно то, что нужно.

Только в ВСУ начались тактические контратаки в Бахмуте и переброска войск, как в недоимперии просто поехала крыша: ВСУ наступают, готовится штурм Белгорода (кому он, к черту, нужен?), российская армия бросает позиции и бежит. Когда что-то подобное вбрасываем в информпространство мы – это понятно, это деморализация врага. Но это они, их военкоры и провластные сайты.

А это значит:

во-первых, в недоимперии прекрасно понимают, что вторжение в Украину было неспровоцированной агрессией. Поэтому они ждут справедливого и заслуженного возмездия;

во-вторых, они там хорошо знают неудовлетворительное состояние своей немотивированной армии, поэтому готовятся к поражению.

В то же время они ужасно ее боятся. Для российской власти и ее обслуги это будет конец – господства, богатства, безнаказанности, а для многих – и жизни. Поэтому они повсюду видят украинские ДРГ и готовы орать о нашем наступлении, хотя пока идет подготовка к нему.

Кстати, одна из версий недавнего сбивания 2 самолетов и 2 вертолетов врага в Брянской области состоит в том, что это сами россияне, ожидая наших бомбовых ударов, сначала РЭБом вырубили системы распознавания «свой – чужой», а затем сбили свою же ударную авиационную группу.

Конечно, мне хотелось бы, чтобы вражескую авиацию над территорией врага уничтожали украинская ПВО или украинские ДРГ. Однако, согласитесь, приведенная версия полностью соответствует атмосфере психоза, испуга и откровенного бреда на подобии ареста главкома Валерия Залужного по приказу президента Владимира Зеленского, насыщающего сейчас российское информационное пространство.

И это хорошо. Потому что с таким настроением не побеждают. Не захватывают другие государства, а обреченно собирают теплую одежду для камеры в Гааге.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

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