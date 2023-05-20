В Беларуси выбрали «лучшие для жизни» города и села 20.05.2023, 9:41

Минск в список не вошел.

В Беларуси 18 мая подвели итоги «ежегодного республиканского смотра» населенных пунктов, который проходил в 2022-м году. Премьер-министр Роман Головченко подписал соответствующее постановление, сообщает zerkalo.io.

«Ежегодный смотр» проводится в течение практически всего года, с 1 января по 1 декабря, и участие в нем принимают все без исключения населенные пункты страны. Для этого в местных исполкомах создают специальные комиссии, в которые входят чиновники из разных ведомств, представители предприятий и общественности.

Населенные пункты оценивают по разным параметрам — в том числе по площади зеленых насаждений на одного жителя, количеству спортивных площадок, обеспеченности туалетами и охвату раздельным сбором мусора. Также принимаются во внимание качество дорожного покрытия, благоустройство кладбищ и число проведенных субботников.

Итоги смотра подводятся по балльной системе, а победителями становятся населенные пункты, набравшие наибольшее количество баллов раздельно по каждой из пяти категорий.

В первую категорию, для которой предусмотрено всего одно первое место, входят Минск и областные центры. Со второй по четвертую — города и городские поселки с разной численностью населения. Наконец, в пятой категории оцениваются села: среди 24 297 выбираются пять лучших.

В первой категории победителем за прошлый год стал Брест, который становился победителем и за 2021 год. Город набрал 305 баллов. В качестве приза местные власти получат 8 тысяч базовых величин или 296 тысяч рублей.

Во второй категории (города с населением от 50 тыс. жителей и более) выиграли

Мозырь (233 балла) и Бобруйск (231 балл). В прошлом году они также становились победителями в своей категории. Они получили по 3 тысячи базовых величин.

Жабинка, Малорита и Глубокое стали победителями в третьей категории (города и городские поселки с населением от 10 до 50 тыс. жителе) и получили по две тысячи базовых величин.

Победителями в четвертой категории (города и городские поселки с населением до 10 тыс. жителей) стали Брагин, Белыничи, Чериков и городской поселок Антополь Дрогичинского района Брестской области. Бюджеты этих населенных пунктов получат по 1500 базовых.

По 800 базовых величин получат несколько деревень и агрогородков, которые стали победителями в пятой категории. Это деревни Мохро и Лясковичи Ивановского района Брестской области, агрогородок Добромысли Лиозненского района и агрогородок Ахремовцы Браславского района Витебской области, а также населенный пункт Отор Чечерского района Гомельской области.

Кроме того, отмечен значительный вклад в улучшение благоустроенности еще 11 больших и маленьких населенных пунктов, в том числе Полоцка, Орши, Большой Берестовицы.

Минск, как и в прошлом году, в этот список не вошел.

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