Гомерически смешное зрелище 4 Альфред Кох

20.05.2023, 9:49

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Альфред Кох

Да, ребята, это финал, game over.

Прошел один год и восемьдесят четыре дня войны. В Бахмуте все по-прежнему. ВСУ держат фланги, а ЧВК «Вагнер» давит в центре и, фактически, заняла уже весь город. На остальных участках фронта в течении этих суток никаких изменений не случилось. Строго говоря, и в Бахмуте тоже продвижения сторон измеряются в десятках, максимум - в сотнях метров. Но уж коль он все время на слуху, то приходится внимательно присматриваться: что там происходит.

Путин неожиданно появился в Пятигорске на заседании Совета по межнациональным взаимоотношениям (который до этого последний раз заседал больше двух лет назад). Он дежурно обвинил Запад в том, что он продолжает «предпринимать попытки атаковать духовные ценности и культуру России, чтобы сделать страну слабее и разобщить народ».

Разумеется с целью «подчинить россиян своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах». Поэтому «атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются – так же, как попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны. Наши противники решили, что в многонациональности России есть уязвимые места, и делают все, чтобы нас разобщить».

Я уже было начал беспокоится за «нерушимое братство многонационального российского народа». Но тут Владимир Владимирович поспешил всех успокоить: «именно многообразие России делает ее сильнее. Люди, которые пытаются разобщить российский народ и обладают неоколониальным мышлением, являются «недоумками». Они не понимают, что в условиях внешней агрессии и давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа». В этот момент я облегченно выдохнул.

Бородатая шутка про то, что западные ненавистники России «на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки». - логично завершила этот путинский спич.

После этого пассажа я уже совершенно успокоился: хоть в оригинале шутка была про «м…ков», а не про «недоумков», но эту путинскую вариацию я не счет чересчур креативной и понял, что старичок по-прежнему острит в свойственной ему плоской и тупой манере. Мда… Стендапист из него, конечно, как из говна пуля.

Вот сколько я за ним наблюдаю, столько не перестаю удивляться с каким упорством он все время старается «шутить». Как он все время хочет быть остроумным, легким и искрометным. И как это у него получается с каждым разом все хуже и хуже…

И уже ясно, что если это у него не получалось в сорок с хвостиком, то уж на восьмом-то десятке и подавно не получится. А вот поди ж ты. Как пел Окуджава: «Не оставляйте стараний, маэстро…»

Думаю, самым смешным его номером будет тот, которого он больше всего боится: его смерть, похороны и последующее его обмазывание дерьмом его нынешними ж…лизами. Вот это действительно будет гомерически смешное зрелище. Но, по иронии судьбы, сам автор этот скетча не сможет насладится той огромной благодарностью, которую выразит ему публика за этот долгожданный номер…

Но вернемся к нашим баранам. Разумеется, он там, в Пятигорске удостоил отдельной аудиенции Кадырова (как без этого?). И только лишь после этого (завтра) он примет остальных глав регионов Северо-Кавказского Федерального округа.

Всем четко продемонстрирована иерархия и положение баронов у трона суверена: наместником Путина на Кавказе является Кадыров. Зарубите это себе на носу, дорогие главы регионов. Во избежание недоразумений. Вот такая, понимаешь, «многонациональная семья равноправных народов» получается… Как хочешь, так и понимай…

Короче, пока на войне у Путина потихоньку образуется полная жопа, он решил косплеить Сталина и озаботился «национальным вопросом». Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не плакало. Войной он уже поруководил - похоже, надоело. Решил теперь нацбилдингом заняться. Думаю, получится примерно так же…

А тем временем Зеленский прилетел в Джидду на заседание Лиги Арабских Государств. И получил от саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана предложение выступить посредником в российско-украинском урегулировании.

Да, да! Это тот самый принц, который велел разрубить на куски саудовского журналиста Джамаля Хашогги и который послал подальше Байдена с его просьбой нарастить добычу нефти.

На мой взгляд, это хорошее предложение. Такому посреднику Путин не сможет отказать. Мало ли что ему на ум взбредет? А вдруг он захочет его разрубить на куски? Или того хуже: возьмет, да откроет нефтяной кран на полную катушку! И останется плешивый фюрер без штанов… А как без штанов войну вести? Неудобно как-то…

Параллельно в Хиросиме началась встреча G7. В первый же день лидеры G7 приняли совместное заявление, полностью посвященное украинскому конфликту. Они снова пообещали помогать Украине «столько, сколько потребуется», вводить против РФ санкции и лишать ее источников дохода. Кроме того, они призвали Москву «прекратить агрессию и вывести войска и военную технику со всей международно признанной территории Украины».

Кроме этого, Байден уже заявил, что поддерживает идею начать обучение украинских пилотов управлению истребителем F-16. И не возражает, чтобы те страны, кто хочет, поставили Украине эти самолеты.

А хочет много кто. Например, Нидерланды и Польша. Все в НАТО хотят купить американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lighting II, и поэтому охотно избавятся от истребителей четвертого поколения F-16 (у кого они есть). Таким образом, де факто, снято еще одно табу (поставка F-16) и теперь для Украины открываются новые перспективы в войне с путинскими агрессорами.

Неудивительно, что получив такие вести, бедолага Путин с головой ушел в обсуждение проблем блогосферы и «инфоцыган». Я не шучу. Он сегодня озаботился защитой цыган и посчитал, что использование термина «инфоцыгане» - неполиткорректно.

Остается только удивляться извивам путинской логики: он то говорит о том, что Россия это оплот «традиционных ценностей», то начинает рассуждать о политкорректности. А ведь политкорректность - это одна из фундаментальных западных ценностей. Совсем запутался старикан.

Сегодня попался какой-то кусок соловьевского телешоу. Все такие грустные, уже нет былого напора… Рассуждают о трудных временах, о том, что их уже никто не боится… А раз так, то все пошло прахом… Похоже, что в отсутствие страха перед ними они вообще не понимают как жить…

Да, ребята. Это финал. Game over. Сливайте воду. «Русс! Сдавайсь! В плену тебя ждет теплая пища и хорошее обращение”… Хе-хе. Как хотите, а победа будет за нами. Потому что наше дело правое и враг будет разбит.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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