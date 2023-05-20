Lexus привез в Европу свою самую дорогую и необычную модель 1 20.05.2023, 9:57

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Роскошное авто прибыло из Японии.

В Испании состоялась европейская премьера Lexus LM. Самый роскошный минивэн в мире в своем втором поколении появился в Европе. Об этом сообщает сайт motor.es.

Новый Lexus LM — роскошный собрат Toyota Alphard с броским дизайном. У 5,1-метрового минивэна огромная вертенообразная решетка радиатора, изогнутая оконная линия и фонари в виде дуги.

В отделке салона сочетаются дорогие кожа и дерево. Все Lexus LM 2023 получили виртуальный щиток приборов, акустику Mark Levinson, 14-дюймовые тачскрины спереди и сзади, а также электропривод кресел первых двух рядов.

Минивэн Lexus LM доступен в стандартной семиместной версии и роскошном четырехместном варианте. В последнем случае сзади установлены два отдельных кресла с вентиляцией, массажем и подставками для отдыха ног. От водителя пассажиров отделяет перегородка с 48-дюймовым телевизором, а "умный" климат-контроль измеряет температуру тела и способен самостоятельно выбирать оптимальные настройки.

Новый Lexus LM 2023 в Европе будет доступен исключительно в 250-сильной гибридной версии с полным приводом. Средний расход топлива составляет 7,3 л/100 км.

LM — не только самый дорогой Lexus современности, это еще и наиболее дорогой минивэн в мире. Стоимость базовой версии в Европе стартует с 125 000 евро, а четырехместный вариант обойдется минимум в 150 000 евро. Продажи минивэна начнутся в сентябре.

En la versión de cuatro plazas nos encontramos con una enorme pantalla de 48 pulgadas y una nevera ❄️ pic.twitter.com/GGiVk9AEck — Motor.es (@motorpuntoes) May 18, 2023

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