«Аппарат ИВЛ потихоньку агонирует, как и наше здравоохранение»2
- 20.05.2023, 10:08
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Белорусский врач опубликовал кадры с «медицинского «Титаника».
Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал виде с комментарием своего читателя-врача, которое демонстрирует проблемы беларуского здравоохранения налицо.
«И снова я выскажусь. Даже, скорее, покажу.
На данном видео запечатлено, как аппарат ИВЛ прямо во время оказания эндотрахеальной анестезии перестает выдавать заданный объем для вентиляции легких пациента...
Аппарат потихоньку агонирует, как и наше здравоохранение. Медицинский «Титаник» полностью снаряжен и готов к потоплению!
Поэтому вопрос отпадает сам собой: не доволен я условиями труда».