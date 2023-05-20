«Аппарат ИВЛ потихоньку агонирует, как и наше здравоохранение» 2 20.05.2023, 10:08

4,838

Белорусский врач опубликовал кадры с «медицинского «Титаника».

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал виде с комментарием своего читателя-врача, которое демонстрирует проблемы беларуского здравоохранения налицо.

«И снова я выскажусь. Даже, скорее, покажу.

На данном видео запечатлено, как аппарат ИВЛ прямо во время оказания эндотрахеальной анестезии перестает выдавать заданный объем для вентиляции легких пациента...

Аппарат потихоньку агонирует, как и наше здравоохранение. Медицинский «Титаник» полностью снаряжен и готов к потоплению!

Поэтому вопрос отпадает сам собой: не доволен я условиями труда».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».