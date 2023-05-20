Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 20.05.2023, 10:13

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Стали известны первые подробности визита.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 20 мая, прибыл в Японию. Он примет участие в саммите стран G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Украины в Telegram.

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», - отметил президент Украины.

Визит Зеленского в Японию

Напомним, ранее ряд западных СМИ сообщил, что Владимир Зеленский приедет на саммит стран «Большой семерки» лично. Однако позже в Украине заявили, что президент примет участие в саммите, но в онлайн-формате.

Вчера глава Украины прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. В Джидде он выступил на саммите Лиги арабских государств и провел ряд встреч.

После этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Зеленский отправится в Японию и на полях саммита G7 встретится с президентом США Джо Байденом. Также президент Украины проведет переговоры с премьером Японии.

По данным издания Politico, Джо Байден объявит новый пакет помощи Украине на 375 млн долларов после встречи с Владимиром Зеленским.

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