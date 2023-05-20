Пропагандист Марков: Власти РФ готовы к почетной капитуляции 16 20.05.2023, 10:21

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В Кремле неожиданно сменили нарративы.

Кремль начинает дозированно вводить в информационное пространство намерения «договориться» с Украиной, передает dialog.ua.

Близкий к пропагандистскому окружению Путина «политолог» Сергей Марков утверждает, что власти РФ готовы к мирным переговорам.

При этом США якобы не позволят этого сделать, так как хотят «полностью поработить Россию».

«Наши власти готовы пойти...Там действительно желающих почетную капитуляцию привести достаточно много. Но никто им почетную капитуляцию не позволит», - заверил он.

По версии «политолога» РФ, Белый дом будет настаивать на настоящем разгроме России и полном ее подчинении.

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