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Видеофакт: Пешеход с тростью смело пошел через МКАД

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  • 20.05.2023, 10:23
  • 2,936
Видеофакт: Пешеход с тростью смело пошел через МКАД

Момент попал на камеру видеорегистратора автомобиля, который едва не сбил нарушителя.

Пешеход с тростью едва не попал под колеса авто, пытаясь перейти МКАД. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «ЧП Беларусь».

Ролик попал на камеру видеорегистратора автомобиля, который едва не сбил нарушителя.

На записи видно, как автомобиль едет по средней полосе в общем потоке. Перед легковушкой, которая внезапно снизила скорость, водитель перестроился в третью полосу. В этот момент в кадре появился смелый пешеход, который уверенно шел через дорогу на другую сторону МКАД. Чтобы не сбить нарушителя, водителю пришлось сдать левее.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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