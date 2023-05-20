Видеофакт: Пешеход с тростью смело пошел через МКАД 4 20.05.2023, 10:23

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Момент попал на камеру видеорегистратора автомобиля, который едва не сбил нарушителя.

Пешеход с тростью едва не попал под колеса авто, пытаясь перейти МКАД. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «ЧП Беларусь».

Ролик попал на камеру видеорегистратора автомобиля, который едва не сбил нарушителя.

На записи видно, как автомобиль едет по средней полосе в общем потоке. Перед легковушкой, которая внезапно снизила скорость, водитель перестроился в третью полосу. В этот момент в кадре появился смелый пешеход, который уверенно шел через дорогу на другую сторону МКАД. Чтобы не сбить нарушителя, водителю пришлось сдать левее.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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