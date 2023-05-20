Рельсовая война в РФ набирает обороты 1 20.05.2023, 10:27

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Партизаны пускают под откос поезда.

Рельсовая война в России набирает обороты. Партизаны пускают под откос поезда, подростки поджигают релейные шкафы, сообщает проект «Можем объяснить».

Подрыв железной дороги в Крыму, из-за которого опрокинулись несколько грузовых вагонов, сегодня признали терактом. ISW предположил, что диверсию могли устроить «украинские партизаны». Это как минимум четвертая за месяц крупная диверсия на ж/д:

1 и 2 мая в Брянской области неизвестные пустили под откос два грузовых поезда. Подкоп, сделанный для установки третьей бомбы, нашел стрелочник.

12 апреля в Белгородской области был подорван железнодорожный мост.

18 мая сразу 4 релейных шкафа подожгли в Казани, из-за чего задержали 5 грузовых составов. По данным Медиазоны, за поджоги оборудования задержаны 65 человек, много несовершеннолетних (якобы получивших заказы через Телеграм).

Поджоги шкафов почти не влияют на транспортировку войск, но отвлекают на себя силы и ресурсы силовиков, сказал «МО» военный эксперт Давид Шарп. «А вот подрыв путей — куда более серьезная акция. Она вряд-ли под силу подростку-одиночке. Такие диверсии может осуществлять украинская агентурная сеть, созданная еще до начала войны. В Крыму и приграничных областях живет много выходцев из Украины. Сложно даже оценить количество людей, готовых помогать Киеву. Многие могли пройти инструктаж и подготовку».

Согласно данным переписи населения, в 2021 году в России и аннексированном Крыму проживало 884 тысячи украинцев и 258 тысяч крымских татар (тех, кто так себя идентифицирует). После последней диверсии в Крыму силовики похитили крымского татарина и выбивали у него признание, пишет ASTRA.

Британская разведка считает, что диверсии на железных дорогах приведут к сбоям в переброске вооружений, а силовикам не хватит ресурсов для охраны всех путей.