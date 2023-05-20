«Кинжал» в сердце Путина 1 20.05.2023, 10:58

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Как деградирует российское оружие на войне.

В течение текущей недели Россия ежедневно, а точнее каждую ночь атакует Украину ракетами и дронами. Масштабные атаки показали, что еще одна российская сказка об «аналоговнете» не более чем миф - речь о ракете «Кинжал». О технологической деградации в РФ, недостатках ракет «Кинжал» и извечной лжи Россиян относительно «непобедимого» вооружения - своими мыслями в эфире Апостроф TV поделился директор аналитической организации «Центр исследований армии, конверсии и разоружения» Валентин Бадрак:

— Не будем говорить, есть ли у России «Кинжалы» вообще или нет. Сейчас враг должен что-то переосмыслить и сделать анализ произошедшего. Мощный психологический удар был нанесен по Кремлю в ночь, когда были сбиты шесть ракет «Кинжал».

Фактически, это уже дало основания достаточно аргументированно говорить о том, что если украинская ПВО так стремительно сбивает ракеты, которые они называли гиперзвуковыми, то если они на самом деле являются гиперзвуковыми – там у них с техническими характеристиками есть определенные проблемы. Хотя специалисты говорят, что на определенных этапах траектории ракета действительно достигает 5 махов, которые позволяют ее условно считать гиперзвуковой. И если это так, тогда применение Россией ядерного оружия, в частности тактического, фактически подвергается сомнению.

Кстати, об этом один из ведущих экспертов ракетной тематики, специалист из Осло написал материал в издании The Telegraph, и там совершенно справедливо этот вопрос поднял.

В принципе, можно согласиться с тем, что для России очень негативные последствия в том, что эти «Кинжалы» были сбиты, потому что это не просто сбили баллистические ракеты. Еще совсем недавно Россияне очень гордились этими «Кинжалами». Хочу напомнить, что в 2018 году Путин впервые начал рассказывать о том, какое у них мощное гиперзвуковое оружие, вспомнив и «Кинжал», и «Авангард», и «Циркон». Теперь можно предположить, что во всех этих ракетах очень много проблем. Кстати, одна из них в 2019 году взорвалась во время испытаний, тогда погибли пять человек в России, и тогда мы рассматривали это как начало больших технологических проблем.

Но есть еще и продолжение этой технологической деградации. Издание Moscow News 16 мая сообщило, что задержаны несколько ученых, занимавшихся гиперзвуковым оружием. Я хочу напомнить, что уже 16 человек задержаны, начиная с августа 2022 года. Один из них – 55-летний ученый – даже скончался после задержания. А этих людей, которых задержали сейчас, обвиняют якобы в передаче технологий гиперзвуковых ракет Китаю, что также очень симптоматично. Китай – вроде бы большой друг России, и вот такие оговорки. Но это может быть просто прикрытием раздражения властей, что «гиперзвуковые» ракеты не подтверждают свои характеристики. И получается, что все, что говорил Путин в 2018 году – это такая же клоунада, как и то, что говорил его министр Шойгу, когда накануне войны он заявил, что у России есть 80% новых вооружений в составе армии.

То есть мы видим, что есть технологические проблемы, которые очень тщательно замыливались в течение многих лет. Сейчас Россия фактически сталкивается с последствиями своей лжи – всему миру и своему обществу. И это те последствия, которые приводят к поражению, фактически невозможности осуществить задуманное. При этом, если проследить эти истерические высказывания и всевозможные посылы, которые сейчас раздаются и в Госдуме, и на разных пропагандистских каналах, можно увидеть, что панические настроения в России резко растут. Кстати, на днях Путин издали указ, запрещающий чиновникам во время проведения так называемой «СВО» уходить в отставку. То есть там начинается некое крепостничество для всех госслужащих.

Падение ракеты «Калибр» в Крыму

Вполне возможно, что он изменил свою траекторию и упал. Такое случается не в первый раз. Даже во время демонстрации «Калибров» такая ситуация уже была – еще до вторжения. Вообще то, что Россия сейчас производит и пытается продемонстрировать всему миру, что санкции не действуют, и что они производят такую же технику, - на самом деле получается, что они производят уже совсем другое.

В дополнение к «Калибрам» отмечу, что буквально несколько дней назад наш украинский центр, изучающий трофейную технику, разнообразные образцы, которые удалось отбить у противника, или обломки, сделал публичную презентацию проблем танков Т-90. Они фактически доказали, что танк Т-90 вообще не является технологичным и новым танком, а какой-то версией Т-72. Это очередное доказательство того, что в России сейчас царит технологическая деградация.

Наше дело и всего мира – фактически довести эту деградацию до такого уровня, когда Россия просто не сможет производить мощные ракеты, самолеты, бронетехнику и РСЗО, которые могут наносить нам удары на определенных расстояниях. Скажем, те же «Торнадо-С» находятся в значительной зависимости от западных элементов и комплектующих.

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