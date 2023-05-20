«И тут, под водой, я увидела перед собой эти черные глаза» 1 20.05.2023, 11:12

2,668

Фото: onliner.by

Белоруска полетела на отдых в Египет и случайно вышла там замуж.

Татьяна и Махмуд женаты 15 лет, живут в Минске, воспитывают двоих общих детей и занимаются семейным бизнесом. Их курортному роману никто не давал шансов, знакомые говорили, что вся романтика улетучится так же быстро, как и началась. Но годы шли, а отношения становились только крепче, пишет onliner.by.

Оглядываясь назад, белоруска не перестает удивляться тому, как сложилась ее жизнь. Говорит, что встреча с Махмудом стала абсолютной случайностью, ведь в Египте она не обращала внимания на местных мужчин: «Уже после свадьбы узнала, что женщины специально ездят туда для знакомства, это стало для меня откровением».

На момент знакомства Татьяне было 30 лет, Махмуду — 23. Она психолог, он инструктор по дайвингу. Ощутимая разница в возрасте, разные занятия, совершенно разные менталитеты — у этой пары поначалу не было ничего общего. К тому же на отдыхе Татьяну интересовали в первую очередь пляж, ресторан и экскурсии. Знакомиться ни с кем она не собиралась, дайвингом не увлекалась: это казалось слишком экстремальным развлечением.

Фото: onliner.by

— Вообще, я много раз ездила в Египет до нашей встречи с Махмудом, каждые полгода стабильно. В ту поездку меня отправил муж, мы с ним тогда еще не были в разводе, хотя все к этому шло. Я поехала с подругой, — откровенничает Татьяна. — Как-то мы с ней полночи провели в баре, а утром я сдуру согласилась впервые попробовать дайвинг. Чтобы вы понимали: я всегда очень боялась глубины, не знаю, почему вдруг решила попробовать. Мозг включился, уже когда я была в воде, появился жуткий страх. И тут я увидела перед собой эти черные глаза.

Какой-то человек смотрит на меня и на ломаном русском говорит: «Не бойся, я с тобой!».

В итоге погружение прошло удачно: белоруска расслабилась и даже смогла получить удовольствие от дайвинга. Что касается парня-инструктора, то никакого романтического общения в тот день не случилось. Махмуд сделал свою работу и спустился в каюту на корабле.

— Меня удивило, что он такой необщительный. Все остальные инструкторы пытались кокетничать, шутили, а он пришел с погружения, переоделся и ушел.

— Вообще-то, нам нельзя было разговаривать с туристками, — объясняет Махмуд. — Это запрещено, поэтому никакого общения и не было.

Фото: onliner.by

— А вы Татьяну вообще запомнили после того погружения?

— Больше запоминаются те погружения, когда были какие-то сложности. Я помню, что Таня очень сильно боялась, а я пытался ее хоть как-то успокоить, не зная русского.

— У него для этого заученные фразы были, — смеется белоруска.

«Не бойся», «Я с тобой», «Я рядом», «Не страшно» — эти слова Махмуд часто говорил туристам, но Татьяну они тогда почему-то зацепили. А еще отпечаталось в памяти ощущение полного доверия человеку, с которым она погружалась под воду.

— После этого случая мы с подругой отдыхали как обычно, а в конце поездки решили, что надо закрепить свой подвиг. Зачем в отеле сидеть? Пошли уже на другой корабль, а там снова был этот инструктор. Судьба? Мне кажется, что да, — делает вывод Татьяна.

Фото: onliner.by

«Поженились спустя несколько встреч»

После второй встречи началось общение на более отвлеченные темы, хотя разговорами это можно назвать с натяжкой: Татьяна плохо знала английский, а у Махмуда был никакой русский. На корабле они обменялись парой фраз через русскоговорящую девушку, а потом стали писать друг другу эсэмэски (Татьяна делала это со словарем).

— Через месяц я прилетела в Египет снова — чтобы учиться дайвингу уже профессионально. Пришла в тот же дайвинг-центр и встретила этого инструктора. С тех пор у меня было уже 100 погружений! — гордится Татьяна.

— Вам так сильно понравился дайвинг или инструктор?

— Конечно сначала дайвинг! Это преодоление фобии, раскрытие энергии, когда ты чего-то боишься, а потом этот страх уходит. Удивительное ощущение.

Когда общение в паре стало выходить за рамки обучения дайвингу, Махмуд сделал Татьяне предложение. Это было совершенно неожиданно для белоруски.

— Мы просто разговаривали, как обычно, и тут он четко и конкретно спрашивает: «Ты выйдешь за меня замуж?» Сначала я не поняла, что происходит. Потом он стал говорить про то, как сложно нам будет жить, что мы обязательно будем ссориться. Рассказал мне про своих близких, про имущество, которое у него есть. Такая основательность для славян, конечно, не свойственна, поэтому я была в шоке. Я, в свою очередь, предупредила Махмуда, что меня ждут очень жесткий развод и большие долги. Я была вовсе не завидная невеста.

Фото: onliner.by

— Вы понимаете, наша религия не позволяет свободные отношения, — поясняет Махмуд. — Когда я понял, что все серьезно, есть чувства, решил, что надо обязательно жениться. Сначала заключить брак с адвокатом, а потом уже можно встречаться дальше.

— В Египте есть такое понятие, как гражданский брак — это когда договор составляется адвокатом в присутствии свидетелей, — дополняет белоруска. — Это не официально узаконенный брак, его нельзя легализовать в Беларуси. Но он дает возможность жить вместе или сделать вид на жительство иностранке, которая таким образом вышла замуж за египтянина.

— И вы поженились после нескольких встреч?

— Да, на следующий день после того, как Махмуд сделал мне предложение. На тот момент у меня были незавершенные отношения в Беларуси и 4-летний ребенок. Со стороны это выглядит, конечно, очень инфантильно… Наверное, я такой человек, что в жизни часто действую интуитивно. Просто я поняла, что хочу быть с Махмудом. С ним очень сильно изменилось мое внутреннее состояние. И конечно, было состояние влюбленности, когда все видишь через розовые очки.

Фото: onliner.by

После свадьбы Татьяна вернулась домой, где ей предстояло окончательно расстаться с мужем и столкнуться с волной общественного осуждения.

— Все мои знакомые из тех, кто узнавал про эту историю, были уверены: ой, побесятся, поиграются и успокоятся, ничего серьезного не будет. Родные меня отговаривали. А мне в какой-то степени даже хотелось доказать, что все у нас может сложиться удачно.

— А как ваши родные отнеслись к браку с иностранкой? — спрашиваем у Махмуда.

— Для них это был сюрприз, я не сразу сказал родителям. Когда они стали предлагать мне девушку в невесты, пришлось объяснять, что я уже женат. Моя мама тогда заплакала. Она сказала: «Это значит, что я буду очень редко тебя видеть». И в итоге она оказалась права. Хотя на тот момент я был уверен, что никуда не уеду, всегда буду жить в Египте. Я вырос в столице, у меня хорошее образование, я неплохо зарабатывал инструктором. Если бы не революция в моей стране, я бы никуда не уехал.

«Гостевой брак — это очень утомительно»

Когда родители Махмуда узнали о существовании жены, попросили привезти ее в гости в Каир. Белоруска познакомилась с египетской семьей, ее приняли. Но еще четыре года отношения продолжались в формате «гостевого брака».

— Мы изначально обсудили, что я не могу переехать в Египет, потому что у меня есть ребенок. Менять среду для него мне тогда казалось безответственным, — объясняет свою позицию Татьяна. — К тому же есть отец, с которым ребенку нужно поддерживать отношения. Поэтому я просто часто летала в Египет, где-то раз в три месяца. Мы вдвоем с Махмудом работали фактически на мои перелеты. Это было сложно, утомительно: постоянные расставания и подвешенное состояние, как будто у тебя нет дома.

Фото: onliner.by

В 2011 году Татьяна с Махмудом поженились официально — зарегистрировали отношения в египетском МИДе. А уже через год съехались: Махмуд согласился посмотреть Минск.

— Экономическая ситуация в Египте была сложная, самолеты из России летать перестали, многие египтяне остались без работы. И тогда муж рискнул. Но я сделала хитро: привезла его в июле! Не зимой, — смеется белоруска.

— Сначала я приехал на две недели. Решил: если понравится и будет работа, останусь. Если нет — уеду. И знаете, если бы я приехал зимой, ни за что бы не остался. Очень долго привыкал к холоду. А еще я не понимал, что это за страна, где все вечером уже спят. У нас до четырех утра жизнь кипит.

Итог курортного романа — двое детей и семейный бизнес

Махмуд не боялся никакой работы: торговал апельсинами, работал слесарем на СТО, продавал цветы. Освоившись в Беларуси, стал пытаться открывать бизнесы. У него были несколько кафе с шаурмой, автобизнес, а год назад супруги купили франшизу и открыли кафе «ЧебурекМИ». Сейчас у пары две точки в торговых центрах, и параллельно Махмуд занимается переработкой металла.

— Сначала я просто хотела помочь мужу: уровень русского у него хороший, но все-таки недостаточный, чтобы вникнуть во все нюансы. А потом все завертелось — и сейчас мы оба занимаемся чебуреками.

— У вас не было стеснения из-за того, что муж — иностранец?

— Нет, никогда. Было такое, что мне прямо в лоб пытались нахамить и говорили: «Что, русского мужа не смогла найти?» Я тогда ответила, что не нашлось достойного, и с гордостью пошла дальше.

Фото: onliner.by

— А вы не жалеете, что приехали в Беларусь? — спрашиваем у Махмуда.

— Я никогда не жалею о своих решениях. Самое главное, что здесь есть работа.

Помимо семейного кафе, у супругов есть еще одно общее дело — двое сыновей, 6 и 8 лет. В их воспитании родители совмещают два подхода: славянский и восточный. Здесь разные менталитеты отлично дополняют друг друга.

Как и предупреждал Махмуд, в интернациональном браке будут свои разногласия, ссоры.

— Это в принципе нормально в любых отношениях. Наоборот, когда любовь уходит, тогда наступает тишина, — уже как психолог рассуждает Татьяна. — Кстати, Махмуд научил меня правильно ругаться. Научить вас? Никогда не притягивайте к конфликту ситуации из прошлого, обсуждайте только конкретный вопрос. Суп разлил — только это и обсуждаете, про плохо поставленные вчера ботинки вспоминать нельзя. Посидели, обсудили, поговорили — и закрыли вопрос.

— Если женщина копит все обиды внутри, а потом во время ссоры будет припоминать мне, что я сделал не так, это сразу развод. Точка.

— Он бывает категоричен, — улыбается белоруска.

— Да, я не буду унижаться, оправдываться. И припоминать что-то в ответ. Это же детский сад, а не отношения.

Фото: onliner.by

— Такая вот восточная мудрость. Меня это сильно цепляет. У них вообще отношения выстраиваются иначе. Они считают, что любовь — это постепенно наработанное состояние доверия, привязанности. Даже если поначалу кажется, что любви нет, она может появиться.

Прошло много лет после того случайного знакомства, но Татьяна о своем выборе не пожалела. Она очень рада, что когда-то доверилась интуиции, и советует другим почаще прислушиваться к себе и своим чувствам.

— В дайвинге есть такая фишка: если тебе плохо с человеком, никогда нельзя ходить под воду вместе. Дело в том, что во время погружения проявляются все обиды и страхи. А если даже в экстремальной ситуации тебе с человеком хорошо и безопасно, это говорит о том, что у вас глубокие отношения. Так вот, мне с Махмудом всегда было безопасно — и под водой, и в жизни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».