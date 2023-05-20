В Беларуси ввели новые правила продажи лекарств через Интернет 20.05.2023, 11:33

Как это будет работать?

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало постановление от 3 мая 2023 г. №69 «О розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом». В нем утверждены правила и условия продажи лекарств дистанционным способом через интернет-аптеки, сообщает «Телеграф».

Согласно документу, продавать лекарства в сети смогут юридические лица, имеющие специальную лицензию на осуществление фармацевтической деятельности дистанционным способом. Продавать они смогут только безрецептурные лекарственные препараты. Однако под запретом останутся спиртосодержащие с долей этилового спирта свыше 25%.

В Минздраве пояснили, что в интернет-аптеках можно будет получить консультацию перед покупкой. А доставку лекарств будут осуществлять как курьеры аптек, так и курьерские службы.

В ведомстве уточнили, что продавать лекарства смогут только сами интернет-аптеки, а не сайты-агрегаторы, которые собирают информацию о всех аптеках и наличии лекарств в них.

«Госфармнадзор» сформирует перечень юридических лиц, осуществляющих розничную реализацию лекарственных препаратов дистанционным способом. с ни смогут ознакомиться и все белорусы, что по мнению Минздрава исключит или сильно снизить вероятность появления фейковых онлайн-аптек.

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