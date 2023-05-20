Спецслужбы РФ планируют «зачистить» частную армию Кадырова Дмитрий Снегирев, obozrevatel.com

20.05.2023, 11:38

«Ахмат» могут отправить под Бахмут.

Российские специальные службы решили провести «зачистку» частных милитарных компаний. В частности, тех, которые формируются по национальному признаку — кадыровских.

С подачи спецслужб РФ под нож попадут кадыровские милитарные формирования.

Можно с определенной долей уверенности предположить, что в Кремле уже рассматривают как потенциально опасные вооруженные формирования по национальному признаку. И в первую очередь — «кадыровские» формирования. Поскольку они в последнее время начали играть определенную самостоятельную роль.

Последней каплей в этом стали марши мусульман, недавно состоявшиеся по всей России и показательные демонстрации силы.

На мой взгляд, это и побудило власть к принятию конкретных решений.

Напомню, Кадыров заявил, что его «войска» смогут заменить «вагнеровцев» в Бахмуте. Примечательно, что заявление Кадырова о введении чеченских подразделений в Бахмут и его «освобождении» прозвучало после заявления Пригожина. Тем самым Пригожин ставит Кадырова перед фактом и потому просто не остается выбора, как согласиться.

Таким образом, благодаря этой перестановке с подачи спецслужб РФ под нож попадут кадыровские милитарные формирования.

Кстати, Гиркин на вопрос о понижении в последнее время уровня «засветки» «Ахмата» в соцсетях заявил о том, что раньше это было связано с победами российского оружия. А теперь, когда победы нет, то, соответственно, «засветиться» на передовых позициях и заявить, что это мы одержали, «кадыровцам» достаточно проблемно.

По большому счету, «Ахмат» был создан как внутренняя структура для подавления движения сопротивления в самой Чечне. То есть это — полицейское формирование, опирающееся на поддержку местных властей плюс тейповый характер его формирования».

Следует упомянуть, что такие же полицейские или «заградительные» функции «кадыровцам» командование российской оккупационной группировки доверяло осуществлять и на временно захваченной украинской территории.

А теперь, если так случится, перед «кадыровцами» уже будет стоять вопрос выполнения функций штурмовиков. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Со всеми вытекающими…

Дмитрий Снегирев, obozrevatel.com

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