Спецслужбы РФ планируют «зачистить» частную армию Кадырова
- Дмитрий Снегирев, obozrevatel.com
- 20.05.2023, 11:38
«Ахмат» могут отправить под Бахмут.
Российские специальные службы решили провести «зачистку» частных милитарных компаний. В частности, тех, которые формируются по национальному признаку — кадыровских.
С подачи спецслужб РФ под нож попадут кадыровские милитарные формирования.
Можно с определенной долей уверенности предположить, что в Кремле уже рассматривают как потенциально опасные вооруженные формирования по национальному признаку. И в первую очередь — «кадыровские» формирования. Поскольку они в последнее время начали играть определенную самостоятельную роль.
Последней каплей в этом стали марши мусульман, недавно состоявшиеся по всей России и показательные демонстрации силы.
На мой взгляд, это и побудило власть к принятию конкретных решений.
Напомню, Кадыров заявил, что его «войска» смогут заменить «вагнеровцев» в Бахмуте. Примечательно, что заявление Кадырова о введении чеченских подразделений в Бахмут и его «освобождении» прозвучало после заявления Пригожина. Тем самым Пригожин ставит Кадырова перед фактом и потому просто не остается выбора, как согласиться.
Таким образом, благодаря этой перестановке с подачи спецслужб РФ под нож попадут кадыровские милитарные формирования.
Кстати, Гиркин на вопрос о понижении в последнее время уровня «засветки» «Ахмата» в соцсетях заявил о том, что раньше это было связано с победами российского оружия. А теперь, когда победы нет, то, соответственно, «засветиться» на передовых позициях и заявить, что это мы одержали, «кадыровцам» достаточно проблемно.
По большому счету, «Ахмат» был создан как внутренняя структура для подавления движения сопротивления в самой Чечне. То есть это — полицейское формирование, опирающееся на поддержку местных властей плюс тейповый характер его формирования».
Следует упомянуть, что такие же полицейские или «заградительные» функции «кадыровцам» командование российской оккупационной группировки доверяло осуществлять и на временно захваченной украинской территории.
А теперь, если так случится, перед «кадыровцами» уже будет стоять вопрос выполнения функций штурмовиков. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Со всеми вытекающими…
Дмитрий Снегирев, obozrevatel.com