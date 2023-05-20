«Обещали, что будут безопасные дворы для детей, а получилось − наоборот» 8 20.05.2023, 11:48

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Минчане рассказали, как им живется в новых кварталах в Лошице.

Минский микрорайон Лошица продолжает расти как на дрожжах. Казалось бы, совсем недавно эта часть столицы представляла собой поля и частный сектор, а уже сегодня массивы многоэтажек вплотную приближаются к Лошицкому парку.

Журналисты realt.by прогулялись по новым кварталам, пообщались с новоселами и посмотрели, почем тут продается жилье.

«Говорили, что тут будут безопасные дворы для детей, а получилось − наоборот»

Напомним, что Лошица − основная площадка жилищного строительства в Ленинском районе. Освоение этой территории началось только в «нулевых», а сегодня тут проектируется уже 10-й микрорайон.

Несмотря на относительную близость к центру (от новостроек до вокзала на машине можно добраться за 15 минут), метро в район не пришло и не планируется. Поэтому добираемся до Лошицы на общественном транспорте. Выходим на остановке рядом с магазином «Ваш выбор» и сразу же погружаемся в атмосферу нового района. Вокруг — новостройки, яркие цвета и свежие тротуары.

Сперва рассматриваем Лошицу-7. Здесь сейчас строится 5 жилых домов по индивидуальным проектам. Один дом, выходящий фасадом на Игуменский тракт, уже сдан, его сосед — в процессе стройки. За мощными монолитными зданиями прячутся и другие жилые дома. Также здесь возводят паркинг на 500 машино-мест, а в будущем появится и детский сад на 140 мест.

Все квартиры в седьмой Лошице еще на старте стройки отошли нуждающимся в улучшении жилищных условий. При этом стоит отметить, что дома для «очередников» получились совсем нетиповыми. Высота потолков тут составляет 2,7 метра, а помимо стандартных планировок, в многоэтажках есть студии, а также двухуровневые квартиры. Нормируемая стоимость квадратного метра 2 года назад составляла 1590 рублей (на тот момент − 610 долларов), кроме того, в «нагрузку» к каждой квартире шло место в паркинге за 34,9 тысячи рублей.

Греясь на жгучем майском солнце, переходим в микрорайон Лошица-8. Он сейчас — наиболее активно застраиваемый. Всего тут предусмотрено возведение 19 жилых домов. Половину многоэтажек уже сдали, несколько — еще в процессе стройки.

Обращаем внимание на то, что все дома тут стоят группами, образуя закрытые дворы без машин. Территория внутри квартала также пешеходная.

Мы идем по совсем новеньким тротуарам, но виды вокруг — пока еще не радуют. Маловато зелени, много пустырей и строительного мусора.

К слову, зелеными лужайками эти участки «суши» не станут. В микрорайоне должны построить школу на 1020 учащихся и детский сад на 230 мест. Оба учреждения кварталу очень нужны. Квартиры здесь распределялись в том числе и среди многодетных семей.

Впрочем, в одной из 19-этажных высоток жилье могли приобрести и все желающие. 10 однокомнатных квартир площадью около 53 квадратных метров появились в продаже в этом году. Купить однушку можно было за 170 тысяч рублей (или 58 тысяч долларов). Говорят, что свободных вариантов уже не осталось.

Рассматриваем новостройки внимательно. Интересно, что панельные дома тут сочетаются с каркасниками. Оба типа домостроений стоят «стена к стене» и образуют те самые внутренние территории без автомобилей.

В некоторых дворах еще продолжается благоустройство. Отмечаем, что весь периметр в одной из новых многоэтажек отдали под озеленение. Единственную детскую площадку можно найти только у дороги − на выходе со двора.

Здесь же встречаем Елену, которая недавно переехала в новую квартиру со своей семьей:

− Мы переехали не так давно, жили до этого здесь же в Ленинском районе, так что эти места знаем. Сады и школы тут есть. Ближайшие находятся через дорогу, но планируется, что построят и рядом с нами. Мои дети туда пока не ходят, но говорят, что мест там не хватает. Из минусов скажу, что возле домов не хватает парковочных мест.

Кроме того, хоть и пропагандировалось, что тут будут безопасные дворы для детей, по факту получилось все наоборот. Внутри двора у нас только дорожки и деревья, а площадку вынесли вот сюда — ближе к шуму и дорогам. Это неправильно, на мой взгляд. Могли бы поставить какие-то горки и во дворе. Мы обращались к застройщику, но нам сказали, что во дворе мало воздуха. В итоге, такая вот маленькая площадка, а детей тут очень много. Но, в принципе, сам район нам нравится. Транспорт развивается, уже пустили сюда к нам маршрут, с великами и самокатами всегда можно в Лошицкий парк пойти.

Идем дальше и попадаем в Лошицу-10. Еще недавно тут стояли частные дома и паслись кони. Но сегодня снос завершен и на освободившейся территории уже ведутся работы по прокладке дорог и коммуникаций. В будущем тут построят 5 жилых домов в одной из серий «МАПИД».

А там вдалеке — недострой, который должен был стать физкультурно-оздоровительным комплексом с бассейнами, саунами и тренажерным залом. ФОК планировали сдать еще год назад, однако стройка «подвисла». Работы тут не ведутся уже несколько лет.

«Жалко, если все частные дома пустят под бульдозер»

На одной из лавочек знакомимся с Анной. Она — можно сказать, старожил Лошицы, живет тут уже более 10 лет. Видела, как постепенно застраивался и развивался микрорайон.

− Мне тут очень нравится природа и близость парка. Сейчас рядом открыли много больших магазинов, есть куда сходить. Хорошо, что в окрестностях нет крупных производств — благодаря этому воздух тут обычно хороший. Правда, иногда все же может донести какие-то запахи с очистных прудов, но это редко. Вода в Лошице — артезианская, это также плюс. Раньше в районе не хватало каких-то кофеен и пиццерий, но теперь и этого становится больше. А вот частный сектор мне всегда нравился. Наш район прям известен в интернете тем, что к людям на остановки приходят то кони, то лоси. Жалко, если частные дома полностью пустят под бульдозер, может быть, стоит оставить пару улочек для атмосферы.

Пытаемся рассмотреть за новостройками остатки деревни. Вообще, снос пока еще не добрался до улицы Чижевских и ее окрестностей. На этом месте, которое прилегает непосредственно к красивейшему Лошицкому парку, должна быть построена Лошица-5.

Сейчас некогда главная транспортная артерия деревни закрыта для движения автомобилей. Пока что местные домики утопают в цветах, но предвестники перемен уже заметны невооруженным глазом. Где-то нет только окон, а где-то и самих строений.

Возвращаемся в восьмую Лошицу. По улице Аркадия Смолича и Станислава Монюшко не так давно пустили общественный транспорт, однако сами широкие дороги пока совсем пустые.

Особенно апокалиптично выглядит огромный подземный переход под магистралью. Сейчас здесь живет только эхо. Впрочем, учитывая темпы застройки Лошицы, вполне возможно, что через пару лет тут будет гораздо оживленнее. Тем более что именно здесь проходит путь к усадебно-парковому комплексу.

Что тут продается?

Несмотря на то, что квартиры в домах предлагались исключительно нуждающимся (кроме тех 10 квартир), в свободной продаже уже стало появляться готовое жилье от собственников.

Так, в новеньком доме на Игуменском тракте продается однокомнатная квартира площадью 46 квадратных метров. Жилье предлагается без отделки. Стоимость — 58,9 тысяч долларов.

В этом же доме в седьмой Лошице есть еще одна однушка на 3-м этаже с окнами на юго-запад. Она предлагается по стоимости в 64 тысячи долларов.

В новостройках на улице Аркадия Смолича есть и квартиры с ремонтом. К примеру, вот эта однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров расположена на 8-м этаже. Здесь уже сделан ремонт (не хватает только потолков), установлена кухня с бытовой техникой, есть ванна, умывальник, стиральная машина, сантехника и зеркало с подсветкой. Продается за 63 тысячи долларов.

Также тут продается двухкомнатная квартира, расположенная на 5-м этаже девятиэтажного дома. В этой двушке сделан типовой ремонт. Квартира продается за 74,5 тысячи долларов.

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