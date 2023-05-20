Дурак со ступой Телеграм-канал «Сито Сократа»

20.05.2023, 11:52

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Процессы в ключевой стране-соседе могут стать триггером самых непредсказуемых сценариев в РФ.

Результат промежуточного этапа президентской гонки в Турции продемонстрировал, что даже действительно авторитетные политики имеют пределы нахождения у кормила власти. Турецкий лидер Эрдоган буквально заваливает своих избирателей щедрыми подарками, носит турков на руках, однако исход второго тура по-прежнему остаётся совершенно неочевидным. Возможно, явка сыграет с ним злую шутку, и тогда яркий харизматик будет вынужден уйти на пенсию. Подобный сценарий возымеет куда более далекоидущие последствия, чем просто смена караула в Анкаре. Российский диктатор Путин во многом связывает свою судьбу с Эрдоганом, и, если он уйдет, это чревато не только санкциями, но пошатнется сам план очередного переизбрания.

Тема выборов 2024 года напрямую слабо представлена в повестке. Вместо этого политтехнологи Кремля активно продавливают концепт «консолидации». Дескать, 90% населения сплотилось вокруг Путина. Казалось бы, найдена новая национальная идея – всеобщее объединение вождя и масс в единое политическое тело. Но, как говорится, есть нюансы.

Путину совершенно несвойственна идейность. Будучи выходцем из среды силовиков, он озабочен лишь тем, чтобы отсекать конкурентов от кормушки. Именно эта нехитрая стратегия подаётся как новый российский консерватизм. Путинский порядок состоит в постоянном поиске и уничтожении врага. Сначала это были несистемные олигархи, потом либеральные политики, далее пришел черед гражданского общества и, наконец, врагами объявлены противники бойни в Украине.

Поскольку российское политическое пространство опустынено, то новым врагом обозначены 10% раскольников, не желающих шагать в одном ряду с консолидировавшимися. Если внимательно присмотреться, готовится децимация населения, которое хоть в чем-то способно проявить свою нелояльность. Для этих лиц придумано свое определение, позаимствованное из лексикона Медведева – «недоумки». Каждый здравомыслящий объявляется попросту болваном, жизнь которого не стоит ничего.

Между тем ценность бытия «правильных» россиян столь же катастрофически мала. Власти интересует «боевой героизм», а не нормальная человеческая жизнь. Расширяется зияющая дыра выбитого поколения. Травмированы все, даже те, кому удалось избежать превращения в груз двести.

Помимо этого Путин, словно дурак со ступой, носится с идеей многонациональности как силы России. Но ежели разобраться с содержанием взятого на щит конструкта, то ясно, что само по себе наличие в имперском теле большого числа несуверенных народов не только не даёт каких-либо преимуществ, но стимулирует напряжённость. Мантра о «едином отечестве» – просто ширма, за которой забирают новые партии нерусских, мобилизованных на фронт. Готовится массированная вербовка в ряды армии агрессора центральноазиатских гастарбайтеров. Путин договорился об этом в день празднования 9 мая, когда в Москву прибыли главы стран Центральной Азии.

Пушечное мясо из этого региона по задумке Путина должно снять напряжение в российском обществе в условиях затяжной войны и призвано унять социальное недовольство и панику, которые наблюдались в ходе мер по частичной мобилизации осенью 2022 года. Другой вопрос в эффективности орды на поле боя.

Вероятно, с процессом комплектования данной группировки связаны маневры по Кадырову. Действующего чеченского диктатора рассматривают как претендента на высокую позицию в военной иерархии. Ему поручат курировать вопрос формирования многонационального добровольческого корпуса. В функционал кадыровских азиатских добровольцев могут входить и меры по стабилизации ситуации внутри РФ, и подавление бунтов.

В Кремле с огромным вниманием следят за развитием ситуации с турецкими президентскими выборами. Процессы в ключевой стране-соседе могут послужить триггером самых непредсказуемых сценариев, которые станут моментом откровения для раздираемой безыдейностью России.

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