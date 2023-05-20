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В Грузии взяли «в осаду» отель с дочерью Лаврова

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  • 20.05.2023, 11:59
  • 16,432
В Грузии взяли «в осаду» отель с дочерью Лаврова

Россиянка приехала в Кахетию на свадьбу.

Подсанкционная дочь министра иностранных дел Екатерина Винокурова (Лаврова) приехала в Грузию на свадьбу брата своего мужа Александра Винокурова.

Такой вывод сделал грузинский оппозиционный телеканал Mtavari, ссылаясь на соцсети самой Винокуровой и ее друзей, правда сейчас все их аккаунты почему-то закрыты.

Свадьба родственника Винокуровой проходит, по информации журналистов, в историческом крае на востоке Грузии - в Кахетии.

Застолье зять Лаврова организовал в пятизвездночном отеле Kvareli Lake Resort. СМИ узнали о прибытии Лавровой-Винокуровой в гостиницу, позвонив в Kvareli Lake Resort от лица якобы курьера по поводу доставки букета дочери российского министра. Там подтвердили ее приезд.

Однако позже администрация отеля заявила, что посетителей с такой фамилией у них нет, обвинив журналистов в дезинформации. Грузинские власти пока никак не комментировали прибытие родственников Сергея Лаврова.

Тем временем «Радио Свобода» сообщает, что у отеля запланирован протест, на месте уже дежурят полицейские.

Напомним, что протесты в Грузии вспыхнули с новой силой 19 мая 2023 года - после того, как Тбилиси возобновил пассажирское авиасообщение с Москвой.

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