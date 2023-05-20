На Комаровке появилась первая молодая картошка 2 20.05.2023, 12:02

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По какой цене ее продают?

В инстаграме Комаровского рынка появилась информация о цене молодой картошки. За килограмм продавцы просят 3,99 рубля.

Более мелкая — 5 рублей. Привозят ее в Беларусь из Азербайджана. Отечественная, говорят на Комаровке, появится в лучшем случае в первых числах июня, пишет Blizko.by.

Кабачки можно найти по 4 рубля за кило. Крупные стоят 5,99 рубля. Сочная сладкая морковка (по крайней мере, так заявлено на ценнике) тоже стоит 3,99 рубля.

Помидоры на прилавках лежат по 9,50 — 12,50 рубля. Молодой лук стоит 1 рубль 50 копеек. А молодая свекла есть по 5,50 рубля.

Свежие огурчики стоят 8 рублей за кило. За сто грамм лука просят по 1.20 — 1.50, шпината — 1.10, щавеля и салата — 1.50.

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