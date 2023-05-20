Стукач глобального масштаба 20.05.2023, 12:37

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Как доносчик на «иноагентов» вербовал американцев для ФСБ и сам оказался иноагентом.

В апреле четверо жителей Сент-Луиса были обвинены федеральным большим жюри окружного суда штата Флорида в незаконном распространении пророссийской пропаганды и дезинформации об Украине, а также в разжигании конфликтов в штатах Миссури, Джорджия и Флорида. По данным обвинения, их курировали бывший член ОНК Москвы Александр Ионов и сотрудники ФСБ. Начиная с 2013 года они занимались прокремлевской дезинформацией, пропагандой и оправданием военных преступлений России. В России же Ионов больше известен как доносчик, по заявлениям которого правозащитников и журналистов объявляли «иностранными агентами». Теперь же «иноагентом» признан он сам.

The Insider разобрался, кто такой Александр Ионов и что связывает его с ФСБ, ЧВК и вмешательством в американскую политику.

Россиянам Александр Ионов стал широко известен в 2021 году, когда по его заявлениям начали массово признавать «иноагентами» независимые российские СМИ (в том числе «Медузу», The Bell и «Важные истории»). Ионов не признавал, что действует по инициативе ФСБ, просто так совпадало, что после его жалоб Минюст немедленно реагировал и вносил издания в свой «иноагентский» список. Узнав о существовании Ионова, журналисты стали изучать его биографию и обнаружили, что он постоянно оказывается где-то рядом с громкими событиями и всегда в качестве маленького помощника российских спецслужб.

Наемники в Сирии

Офис «Антиглобалистского движения России» находится в старом здании института биохимии и машиностроения на севере Москвы, построенном еще в 90-е годы. Сразу при входе — портрет Владимира Путина. Но в самом кабинете Ионова стены украшают его собственные фотографии с Башаром Асадом и другими сирийскими чиновниками, флаги Сирии, Венесуэлы и ливанской Хезболлы.

Впервые в медиа Ионова начали упоминать в 2018 году. Тогда в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии под американский обстрел попали наемники ЧВК Вагнер, погибли десятки человек. Ионов одним из первых стал комментировать эту ситуацию, а заодно пытался лоббировать закон о легализации частных военных компаний в России (ЧВК тогда формально так и не легализовали, но с началом украинской войны в 2014 году де-факто государство закрыло глаза на уголовную статью о наемничестве).

Ионов утверждал, что постоянно ездит в Сирию, где занимается бизнесом — посредничеством между российскими и сирийскими фирмами, правда, какими именно и по поводу каких товаров, не уточнял. Зато утверждал, что руководит своими собственными частными военными компаниями. Но его ЧВК, в отличие от ЧВК Вагнера, не воевали на передовой, а занимались коммерческой охраной объектов.

Позднее российские журналисты пытались найти официальные следы его бизнеса, но обнаружили лишь учрежденную Ионовым фирму-пустышку — Mubashar LLC в Дамаске.

Защитник Бута и Бутиной

Когда государство стало бороться с Общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) при тюрьмах и подменять реальных правозащитников подставными лицами, Ионов и тут оказался полезен. Его включили в ОНК при следственных изоляторах Москвы, и он стал позиционировать себя как правозащитник. Как потом утверждал сам Ионов, сделать акцент на правозащите его подтолкнула история ареста Виктора Бута — связанного с ГРУ крупнейшего организатора международной торговли оружием и наркотрафика.

Ионов неоднократно признавался журналистам, что российское государство должно активнее защищать арестованных американцами Бута, летчика Константина Ярошенко (также обвинявшегося в контрабанде наркотиков) и Марии Бутину (связанную с российскими спецслужбами помощницу Александра Торшина, одного из лидеров Таганской ОПГ). Последней он помогал с проведением общественной кампании в ее защиту, собирал деньги ей на адвокатов и встречал Бутину по прилете в аэропорту. А потом даже устроил на работу в RT. Правда, их дружба продлилась недолго: Ионов заключил с ней продюсерский договор, по которому Бутина должна была платить ему процент со всех платных интервью и даже с рабочих гонораров. Мария решила не платить, и их дружба с Ионовым на этом закончилась.

Деньги Кремля и институт с военными

До 2010 года Ионов носил совершенно другую фамилию и даже отчество — его звали Кашия Александр Хвичович. Оба его родителя успели засветиться в мелких нарушениях: мать избила пенсионерку, а отец был пойман пьяным за рулем. Организацию «Антиглобалистское движение России» (АГД) Ионов учредил еще в 2011 году, когда был студентом агроинженерного университета. Но от уличных пикетов и акций организация довольно быстро перешла к проведению «международных» конференций и топовых отелях Москвы — в «Президент Отеле» и «Ритц-Карлтон». Удивительным образом никому не известный Ионов довольно быстро стал получать президентские гранты и финансирование от Кремля. При этом на мероприятия к нему стали приезжать различные сепаратисты со всего мира. Впрочем, по большей части это были маргинальные личности, известные в своих странах не более, чем Ионов в России. Так, например, на конференцию «Диалоги наций» в 2016 году приезжал лидер «Националистического движения Техаса» Натан Смит, который выступает за отделение Техаса от США. В 2014 года Ионов стал участником движения «Антимайдан», вошел в руководство организации «Офицеры России».

Но интереснее его другое место работы — «Институт проблем безопасности и устойчивого развития». Сам Ионов рассказывал, что организация специализировалась на поставках спецтехники и кибербезопасности. При этом руководство института полностью состоит из бывших сотрудников КГБ и отставных военных, о чем открыто написано в их биографии на сайте организации.

В 2021 года Ионов переключился на борьбу с независимыми СМИ и начал регулярно ездить в российский Минюст со своими докладами про издания и журналистов. Во враги народа он записал абсолютно все российские независимые медиа, которые, по его мнению, распространяют в России идеи Запада.

Четыре завербованных американца

Теперь в США самому Ионову предъявили обвинение в вербовке четырех американцев и вмешательство в городские выборы в Тампе (Флорида). Также коллегия присяжных выдвинула официальные обвинения двум офицерам ФСБ и завербованным ими гражданам США.

В числе обвиняемых сотрудников ФСБ — Егор Попов, он же Егор или Егорка, офицер ФСБ и непосредственный куратор Ионова, а также его начальник Алексей Суходолов, он же Борисыч, АБ или Х2 — руководитель одного из подразделения Управления 2 Службы ФСБ по защите конституционного строя (той самой, которая участвовала в отравлениях Навального и Кара-Мурзы). Он непосредственно контролировал деятельность Попова и Ионова. Также в материалах дела упоминаются еще два неназванных офицера ФСБ.

Мэр американского Санкт-Петербурга Кен Уэлч выразил свою обеспокоенность:

«Важно подчеркнуть, что город Санкт-Петербург не поддерживает, не одобряет и не терпит любое иностранное правительство, участвующее в деятельности по подрыву или влиянию на наши выборы».

«Сегодняшнее заявление рисует ужасающую картину действий российского правительства и того, на что готова пойти ФСБ, чтобы вмешаться в наши выборы, посеять раздор в нашей стране и в конечном итоге завербовать граждан США в свои ряды, — заявил исполняющий обязанности помощника директора отдела контрразведки ФБР Курт Ронноу. — Все американцы должны быть глубоко обеспокоены тактикой, применяемой ФСБ, и сохранять бдительность в отношении любых попыток подорвать нашу демократию. ФБР по-прежнему стремится противостоять такому вопиющему поведению и в конечном итоге уничтожить наших противников и тех, кто действует от их имени».

Согласно документам суда, с октября 2013 года Александр Ионов, он же Саша, под контролем ФСБ пытался вербовать на территории США представителей различных политических групп, чтобы те становились агентами российского влияния. Завербованные же должны были разжигать различные конфликты и в целом дестабилизировать обстановку на территории США.

По версии прокуратуры, под влияние Ионова попали председатель Африканской народной социалистической партии (АНСП) Омали Ешитела, члены этой партии Пенни Джоанн Хесс и Джесси Невел, а также основатель политической организации «Черный молот» Август С. Ромен-младший, известный под псевдонимом Гази Кодзо.

Сама партия — это немногочисленная организация, открыто выступающая за революцию в США. Главные пункты ее программы — это выплаты компенсаций и репараций темнокожему населению страны, а также «борьба с колонизацией африканского населения на всем континенте Северная Америка».

Так, например, председатель партии Омали Ешители утверждает, что борется против американского империализма и требует запретить термин «афроамериканец». Пенни Джоан Хесс — член этой радикальной партии с момента ее основания в 1976 году. Сама Пенни — белая, что не мешает ей гастролировать по всей территории США с выступлениями о том, что белое общество паразитирует на колонизации африканских народов. А когда в 2017 году Джесси Невел баллотировался в мэры города Санкт-Петербург штата Флорида, его предвыборным лозунгом была фраза «Единство через репарации». Их коллега из партии «Черный молот» Гази Кодзо также выступает за «черный сепаратизм», консерватизм и политическое насилие. В 2020 году после убийства полицейскими Джорджа Флойда «Черный молот» на волне беспорядков из небольшой группы активистов превратился в относительно известное движение с некоторым количеством последователей.

Ешители, Хесс и Невел также обвиняются в том, что они действовали в качестве агентов России в США «без предварительного уведомления генпрокурора». Если их признают виновными, каждому из них грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения.

Также в деле фигурирует некий сообщник, которому пока не предъявлены обвинения. Однако The Insider удалось выяснить, что это Эрита Акиль Кейнион (настоящее имя — Акиль Анаи), директор по агитации и пропаганде АНСП, шеф-редактор издания The Burning Spear. В 2017 и 2019 годах Кейнион безуспешно баллотировалась в городской совет Санкт-Петербурга и в своей предвыборной кампании призывала к возмещению ущерба чернокожим жителям. Во время выборов Кейнион возглавила шествие более 200 человек по улицам Санкт-Петербурга, требуя выплаты репараций темнокожему населению. Об этом даже написала Washington Post.

Набрав всего 7% голосов, Кейнион не заняла место в городском совете. Однако ее назначили директором по агитации и пропаганде Африканской народной социалистической партии. Она стала самым молодым членом Национального центрального комитета АНСП.

«Флоридский портной»

Завербованный Ешитела неоднократно летал к Ионову на конференции — те самые «Диалоги наций» в Москву, которые финансировал Кремль. Все расходы американцев в Москве покрывало «Антиглобалистское движение». Например, только в 2015 году Ешитела дважды прилетал в Россию — в мае и сентябре. После второго визита все четверо — Хесс, Невел, Гази и Ешители — в переписке обсудили, что сотрудничество с Ионовым им более чем полезно.

А в апреле 2020 года Ионов пригласил Ешетели на очередной «Диалог наций», но на этот раз в Донецке. По итогам мероприятия Ионов отчитался сотруднику ФСБ Попову, а Ешетели в мае по заданию Ионова снял видео в честь шестой годовщины «ДНР».

Также из Москвы Ионов активно помогал своим американским «друзьям» писать петиции, работать над агитационными материалами, которые потом распространялись через их организации, и устраивать акции. При этом инструкции он слал Ешители, Хесс, Невелу и Эрите Акиль Кейнионм по почте. Так, например, 30 июля 2015 года Ионов отправил Хесс письмо с задачей составить петицию о геноциде африканского народа в США. Хесс и Невел ответили, что им необходимы на это деньги, и тут же начали работу. В итоге эта петиция была направлена в Генеральную ассамблею ООН, офис ООН в Нью-Йорке и на электронную почту Белого дома.

Летом 2016 года Ешители и Хесс по заданию Ионова провели кампанию, осуждающую США и ЕС за запрет России участвовать в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В итоге на сайте АНСП была опубликована статья под названием: «Империалисты запрещают России участвовать в Олимпийских играх 2016! Африканская народная социалистическая партия говорит: пусть Россия участвует!».

В начале 2016 года Ионов выслал деньги на организацию шествия против «колониального правительства США». Транзакции были произведены два раза: 4 февраля и 16 февраля на одинаковые суммы — $3476.20. В июле 2017 года Невел в одном из писем предлагал Ионову поговорить о финансировании его избирательной кампании на выборах в мэры Санкт-Петербурга во Флориде.

Впрочем, иногда Ионов просил только вывесить флаг собственной организации — Антиглобалистского движения на штабах АНСП в американском Санкт-Петербурге. Эти фотографии в феврале 2018 года он потом пересылал куратору в ФСБ Егору, а тот своему начальнику Суходолову. В 2019 году Ионов и Ко пытались повлиять на местные выборы в Санкт-Петербурге. А в январе 2020 года по заданию сотрудника ФСБ Попова Ионов должен был направить все свои усилия уже сразу на президентские выборы в США.

Спустя полгода Ионов отчитался Попову, что АНСП и «Черный молот» провели демонстрации более чем в 40 городах. Хесс называла эти акции успехом, а Гази даже дал интервью порталу «Ридус». Впрочем, более серьезные медиа этих американских «революционеров» не заметили.

На протяжении всей совместной работы Ионов постоянно отчитывался перед ФСБ с начала сотрудничества до 2021 года.

Вбросы против Украины

В 2021 году сотрудничество Ионова, офицеров ФСБ и политических групп США ослабло из-за расследований американских СМИ. Однако в 2022 году после масштабного российского вторжения в Украину работа возобновляется: Ионов пишет письмо о ситуации в Украине с призывом активизировать силы для поддержки России. Уже 17 марта Ешители выступает с речью на конференции АНСП: «Африканская народная социалистическая партия призывает к единению с Россией в ее оборонительной борьбе в Украине против колониальных сил».

А 19 марта Эрита Акиль Кейнион отправляет неустановленному получателю письмо с презентацией «НАТО и нацисты в Украине», которую написали Ионов и Ешители. И подписывает свое сообщение: «АПСП поддерживает Россию! АПСП поддерживает Путина!» В этот же день Кейнион пишет сообщение Ионову со ссылкой на общий документ и добавляет: «Это ссылка на скрипт, который мы будем использовать. Есть несколько вопросов, адресованных лично вам, но вы можете внести любые поправки в дискуссию на свое усмотрение».

23 марта Гази и несколько его соратников из «Черного молота» проводят пикеты у здания корпорации Meta с российским флагом и постерами, которые им прислал Ионов. Согласно документам суда, Ионов оплатил им билеты из Атланты до Сан-Франциско на сумму почти $3000.

В мае Гази проводит ралли в честь Дня Победы, а «Черный молот» публикует у себя на сайте призыв: «Корми наших людей, а не Украину».

С июня 2022 «Черный молот» под контролем АДР распространяет дезинформацию о вторжении России в Украину. В том же месяце Гази и Ионов создают план демонстрации у здания Капитолия в Джорджии. Ионов обещает освещать события в некоем ирландском медиа и на новостном сайте в Италии. На видео Гази заявляет о том, что ему не стыдно заявить о дружбе «Черного молота» с Кремлем.

Неизвестно, осознавали ли обвиняемые то, что они финансируются российскими спецслужбами, которым их деятельность нужна по сути лишь для красивой отчетности. Вероятно, они могли об этом догадываться, но не придавать большого значения. Однако же после штурма Капитолия, в котором участвовало много мелких одиозных активистских групп, американские спецслужбы стали серьезнее относиться к политическим маргиналам правого и левого толка, понимая, что Кремль может попытаться их использовать для организации беспорядков в ходе выборов 2024 года. Так или иначе, но в итоге по вине Ионова серьезные проблемы с законом получили не только российские журналисты, но и американские активисты.

В разговоре с The Insider Ионов отрицал, что связан с ФСБ, и заявлял, что не знаком с указанными ФСБ-шниками.

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