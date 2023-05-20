Двое минчан заработали миллионы на обмене криптовалюты 4 20.05.2023, 12:57

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Их деньги заберет налоговая.

Милиция вычислила двух минчан, которые занимались незаконным обменом криптовалюты. Один из них обменивал в том числе украденные деньги на криптовалюту, пишет пресс-служба МВД.

— Выявлены электронные кошельки фигуранта на различных биржах. В ходе своей противоправной деятельности мужчина получил доход более 3,2 миллиона рублей.

Другой житель Минска на криптообменных операциях заработал почти 2 миллиона рублей.

— Учитывая, что в их действиях усматривались признаки незаконной предпринимательской деятельности, материалы передали в налоговую инспекцию. Незаконно полученный доход будет взыскан в бюджет государства, — отмечает МВД.

Согласно декрету №8 «О развитии цифровой экономики», физические лица не могут вести предпринимательскую деятельность по обороту криптовалюты.

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